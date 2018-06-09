Ünlü oyuncu Umut Oğuz: “Artık ’kötü adam’ rolü oynamak istiyorum"

Ünlü oyuncu Umut Oğuz, Fatsa Belediyesinin Ramazan etkinliklerine katılmak için ilçeye geldi. 1 gün erken geldiği ilçede Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe, eşi Sevilay Oğuz ile birlikte semazen gösterisini izledikten sonra meydanda çay içen ve hayranlarıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Oğuz, basın mensupları ile yaptığı sohbette komediye biraz ara verip artık kötü adam rolünde oynamak istediğini ifade etti. Daha önce Karadeniz’e bir tiyatro oyunu için geldiğini belirten Umut Oğuz, “Bu tiyatro oyununu Ünye’de oynamışız. Tiyatro oyunumuzdan sonra yine Fatsa’ya gezmek için gelmiştik. Bolaman’da yemek yemiştik. Buraları, bu yeşillikleri ben çok seviyorum. Bu yörenin insanı çok iyiler, çok sıcakkanlılar. Eşim de Karadeniz’i görmemişti, çok da özlemişiz” dedi.

"Kötü adam rolünde oynamak istiyorum"

Yeni dizi çekimleri ile ilgili projeler olduğunu ifade eden sanatçı Umut Oğuz, “Şu anda ülkemizde bir önemli seçim var, bu yüzden kimse seçim sonrasına kadar net bir program yapamıyor. Allah’tan bir mani çıkmazsa bir dizi projem var. O da Ağustos ayı gibi belli olacak. Ben artık komediden ziyade insanların nefret edeceği kötü adam rolü oynamak istiyorum. Oyunculuk yelpazesini biraz doğru geliştirmek lazım. İlla kötü oyuncu olmak lazım değil ama komediyi her zaman yapıyoruz. Komedi benim çocuğum sonuçta ama biraz da böyle aktörlük içeren, Umut Oğuz’un bugüne kadar oynamadığı bir rolde oynamak istiyorum. Birazda kötü adam rolünde oynamak istiyorum ki biraz da o yönde tatmin olayım. Güldürmek benim işim zaten ama oyunculuk mesleğinde sadece komedi yok, başka alanlar da var. O alanları da beslemeniz lazım, yoksa küçük kalırsınız” diye konuştu.

"Sanatçı doğuştan olunur"

"Sanatçı doğuştan olunur" diyen Oğuz şunları söyledi:

“Bu konuda rahmetli halam yeteneğimi görmüş ki tiyatrocu, oyuncu sürekli kafama soka soka ben topluluklarda insanları bir arada buldum mu, düğünlerde, bayramlarda komedi yapardım, taklit yapardım. Halam benim oyuncu olmamı çok istemişti. Sene 1998’di galiba ilk sahneye çıktım, çıkış o çıkış.”

Karadeniz pidesine doyamadığını da söyleyen Umut Oğuz, “Yemeği yedikten sonra otele çıktım, ölüyorum zannettim. O son 19 lokmayı yemeyecektim yani doyduktan sonra 19 dilim daha yemişim. Odaya gelip nasıl yattığımı bilmiyorum” şeklinde konuştu.