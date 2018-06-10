Ünlü oyuncular Fatsalılarla söyleşi yaptı

Oldukça yoğun bir katılımın gözlendiği gecede sanatçı Umut Oğuz moderatörlük yaparken, Mehmet Özgür ve Mustafa Yıldıran ise meslek yaşantıları ile ilgili sohbet gerçekleştirdiler ve sonrasında da seyircilerin sorularını cevaplandırdılar. Söyleşi sırasında 13 yaşındaki bir kız sahneye fırlayarak sanatçı Mustafa Yıldıran’a sarıldı ve uzun süre bırakmadı. Daha sonra gelen iki arkadaşı ile birlikte sevinçten gözyaşları döktüler.

"Az yetenek, çok insani erdem"

Söz dizisinde Agah Bey rolü ile milyonların sevgisini kazanan ünlü sanatçı Mehmet Özgür oyunculuk yapacaklara tavsiyelerde bulunarak, “Bu işe küçük yaşlarda sevdalanmanız lazım. Oyunculuk mesleği meşakkatli bir meslektir, zor bir meslektir. Öyle kolay kolay başarıya ulaşılabilecek bir iş değildir, çok uğraştırır adamı. Çok aç kalabilirsiniz, yorulabilirsiniz ama vazgeçmeyeceksiniz. Vazgeçtiğiniz anda o sizi hemen bırakır çünkü oyunculuk kıskanç bir meslektir. İkinci bir işi ikinci bir eşi kabul etmez. Biz oyuncu seçerken öncelikle insani özelliklerine dikkat ediyoruz. Hangi erdemlere sahip olduğuna bakıyoruz çünkü yetenek çok öncelikli değildir. Yetenek elbette oyuncu da olması lazım ama bir insan çok yetenekli olabilir insani erdemlere sahip değilse o yetenek bizim için geçerli akçe değil. Bizim için geçerli akçe az yetenek, çok insani erdem taşımak. O erdemlere sahipse yeteneği bir şekilde çalışarak kazandırabiliriz. 83 kişilik bir ekibim var. Başarımızın arkasında bu seçenekler yatıyor olabilir çünkü birbirimizi çok severek çalışıyoruz” dedi.

Sanatçı Umut Oğuz da Mehmet Özgür’ün söylediklerine destek vererek, “Bazıları bir bölüm okurken oyunculuk da yapmaya çalışırlar. Oyunculuk öyle bir meslek değil. Oyunculuk ilk ve tek meslek olmalıdır. Yan dalları olabilir sunuculuk gibi ama onlar ekstradır” diye konuştu.

Söyleyişi sonunda oyunculara plaket vermek üzere sahneye gelen Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’ye sanatçılar doğum günü sürprizi yaptılar. Oyuncular doğum günü pastasını yüzlerce kişinin alkışları ile Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe’ye üflettiler.

Ünlü sanatçılar Mehmet Özgür, Mustafa Yıldıran ve Umut Oğuz söyleşi sonrası guruplar halinde yüzlerce hayranı ile hatıra fotoğrafı çektirdiler.