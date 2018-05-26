Ünlü sanatçı Soner Arıca’dan mezun olduğu okula vefa

Fatsa Belediyesi Kültür Sarayında Şehit Binbaşı Ümit Karamustafa Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelen sanatçı Soner Arıca, kendisine gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu dile getirdi. Mezun olduğu ortaokula destek vermek için etkinliğe katılan Arıca, “Bundan sonra sık aralıklarla memleketime gelerek bu tür minik konserler vermeyi istiyorum” dedi.

Sahnede 45 dakika kalan Soner Arıca hem solo olarak hem de sahnedeki öğrencilerle birlikte koro halinde kendi şarkılarını seslendirdi.

Konser bitimi sonrası okul müdürü Şinasi Karataş tarafından Arıca’ya üzerinde okul notlarının bulunduğu plaket takdim edilince sanatçı duygu dolu anlar yaşadı.

“Gururlu bir gün yaşadım”

Konser sonrası açıklamalarda bulunan Soner Arıca, “Müthiş gururlu bir gün yaşadım. Mezun olduğum ortaokulun bu anlamlı gecesinde şahane çocuklarla bir arada olmaktan son derece mutluyum. Hepsi birbirinden yetenekli ve başarılı. Onlarla aynı sahneyi paylaştık ve sevilen şarkılarımızı birlikte söyledik. Konser sonrası okul müdürümüz bana anlamlı bir plaket takdim etti ve gerçekten çok duygulandım. Üzerinde okul notlarımın bulunduğu plaketi görünce çok şaşırdım. Müzik dersim ortaokulunda 10 olması da ayrıca daha da sevindirdi beni” dedi.

“8 Haziran’da single geliyor”

7 Temmuz tarihinde yine Ordu bölgesinde olacağını belirten Arıca, “Fatsa ve Ordu’da konserlerim olacak. 8 Haziran tarihinde yeni singlem çıkıyor. Çok eğlenceli bir yaz şarkısı geliyor. Yaz bitimi sonrası ise albüme dönüşecek. 8 Haziran’da güzel bir eseri dinleyecek müzikseverler” şeklinde konuştu.

“Memleket havası başka”

Arıca sözlerini şöyle tamamladı: “İnsan kendi doğduğu yerde yani memleketinde daha farklı hissediyor kendini. Bu konserimde gösterilen ilgili beni çok mutlu etti.”

Konser bitimi sonrası ünlü sanatçı ile öğrenciler ve eğlence gecesine gelen konuklar Soner Arıca ile fotoğraf çektirebilmek için birbirleri ile yarıştı.