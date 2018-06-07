Ünye Avrupa’da yarışıyor

Geçtiğimiz Mart ayında müzecilik alanında prestij olarak kabul gören Avrupa Müze Akademisi’nin resmi üyesi olarak kabul edilen ve üyeliğin ardından 2018 yılı EMA ödülleri yarışmasına katılan Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi, EMA heyeti tarafından ziyaret edildi. Yarışma çerçevesinde Avrupa Müze Akademisi heyetinden Romanya’dan Virgil Stefan Nitulescu, Luxemburg’dan Daniele Jeanne Josette ve Türkiye EMA temsilcisi Ahmet Erdönmez Ünye’ye gelerek kenti ve Yaşayan Kültürel Miras Müzesini ziyaret ettiler.

Heyet daha sonra Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Çamyar, Ünye’nin doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile içerisinde önemli bir turizm potansiyeli taşıdığını ve bunu ön plana çıkaran çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Nitulescu: “Ünye’nin EMA üyesi olması bir prestij”

Ziyarette söz alan EMA heyetinden Virgil Stefan Nitulescu, Avrupa Müze Akademisi üyesi olmanın başlı başına bir başarı ve prestij olduğunu ve Ünye Belediyesinin müze çalışmasının takdire şayan olduğunu belirtti.

Ziyarette konuşan EMA heyetinden Daniele Jeanne Josette ise Ünye Yaşayan Kültürel Miras müzesini ziyaretlerinin kendilerini şaşırtan bir deneyim olduğunu söyledi. Josette, müzede ziyaretçilere kültürel zenginliklerin anlatış biçiminin tüm müzelere örnek teşkil etmesi gerektiğini belirtti.

Ziyaret sonrası Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, heyete Ünye’ye özel hediyeler takdim etti.

Ünye müzecilik alanında birçok kente örnek oldu

Geçtiğimiz Mart ayında Avrupa Müze Akademisi ( EMA) üyesi olan Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi 2016 yılında yapılan konsept değişikliği ile ziyaretçi sayısında önemli artış sağlamış ve müzecilik alanında başta Türkiye olmak üzere, Avrupa’da da dikkat çekmeyi başarmıştı.

Somut olmayan Kültürel mirasların yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması anlamında yapılan konsept değişikliği ile Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesi aynı zamanda başarılı çalışmaları ile Türkiye’de UNESCO Milli Komitesi taşımaya yetkili tek müze olmaya hak kazanmıştı.

Türkiye’de kendi alanında örnek çalışmalar uygulayan Ünye Yaşayan Kültürel Miras müzesi ayrıca benzer uygulamalar yapmak isteyen kentlere de bu konuda danışmanlık hizmeti veriyor. Son olarak Yaşayan Kültürel Miras Müzesi uygulamasına geçmek isteyen Adıyaman’a bu konuda destek verilmişti.

Ünye’de kültürel mirasların gelecek kuşaklara aktarılması adına Ünye Kent Müzesini Yaşayan Kültürel Miras Müzesine dönüştüren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bu çalışması ile birçok ödüle layık görülmüştü. Başkan Çamyar, Hacettepe Üniversitesi Türk Halk Kültürüne Hizmet Ödülünün yanı sıra, Tarihi Kentler Birliği tarafından da birkaç kez ödül almış ve Ünye’ye kazandırmıştı.