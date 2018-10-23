Ünye Belediyesi beton santralı kuruyor

85 mahallesi ile geniş bir hizmet ağına sahip olan Ünye Belediyesi başta yol hizmetleri olmak kentsel dönüşüm gibi alanlarda yapım maliyetlerini düşürmek adına önemli bir hamle gerçekleştirdi. Ünye Belediyesi, bir süre önce hazırlıkları tamamlanan beton santralinin kurulum işlemleri başladı. Beton üretimini bundan sonra kendi imkânları ile yapacak olan Ünye Belediyesi başta beton yol hizmeti olmak üzere kentsel dönüşüm projelerini de kendi imkânları ile yaparak hem de fazla hizmet sağlamayı hem de maliyetleri önemli ölçüde azaltmayı hedefledi.

“Akıllı yatırımlar yapıyoruz”

Beton santralinin kurulum aşamasının yerinde inceleyene Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yeni hayata geçirilen hizmeti Ünye açısından altın yumurtlayan tavuğa benzetti. Başkan Çamyar yaptığı açıklamada, “Ünye Belediyesi olarak akıllı yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Belediyemiz için altın yumurtlayan tavuk olarak nitelendirebileceğimiz eserlerden bir tanesini daha hayata geçirmiş oluyoruz. Bununla alakalı Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ocak alanlarının çalışma bölümünün tamamlamış oldular. Hemen ardından ise beton santralinin kurulum işlemlerini başlattık” dedi.

Beton santrali yapım maliyetlerini düşürecek

10 gün içerisinde kurulum tamamlanarak faaliyete alınacak olan beton santralinin hizmetlerin yapım maliyetlerinin ciddi oranda düşüreceğini belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “2 hafta içerisinde de üretime başlanmış olacak. Beton santralinin faaliyete geçmesi ile birlikte kendi üretim imkânlarımızla kenti beton yolumuzu yapma imkânına kavuşmuş olacağız. Beton santrali ile birlikte devamında ise konut sektörü başta olmak üzere kentsel dönüşüm projelerimizde ciddi kazanımlar elde etmiş olacağız. Bu çalışma hem maliyet anlamında belediyemizin elini kuvvetlendirmiş olacak, hem de yol yapımı da dâhil proje süreçlerimizi hızlandırmış olacak” diye konuştu.