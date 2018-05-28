Ünye Belediyesinde ‘Sıfır Atık’ projesi uygulanıyor

Aralık 2016 tarihinde pilot bölgelerde atık ayrıştırma projesini hayata geçiren ve kısa sürede kent genelinde başarı ile uygulayan Ünye Belediyesi, belediye binasının her katına konulan atık toplama alanları ile sıfır atık projesi için önemli bir uygulamayı hayata geçirdi.

Uygulamayı yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, sürdürülebilir kalkınmanın bir ayağının da atık yönetimi olduğunu belirtti. Başkan Çamyar yaptığı açıklamada, “Geleceğe değer katmak adına Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ‘Sıfır Atık’ projesini başlattı. Bu projeye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendi destek veriyor. Bununla ilgili Ordu Valiliğimizde bir toplantı gerçekleştirmiştik. 2023 yılına kadar devam edecek ola süreç içerisinde başta kamu kurumları, havaalanları gibi devletin her kademesinde hayata geçiriliyor. Bizler de Ünye Belediyesi olarak metal, cam, plastik, kâğıt ve pil atık şekliyle toplama alanları oluşturan ve uygulamaya koyan ilk belediyelerden biri olduk. Dünya büyümeyle birlikte hızla değişiyor. Bu büyümeye bağlı olarak da atık miktarı artıyor. Atıklar başta su olmak üzere doğal kaynaklarımızı hızla tüketiyor. Gelecek nesillere daha sağlıklı bir dünya bırakmakla alakalı üzerimize önemli görevler düşüyor. Ünye Belediyesi olarak bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmenin gururu ve mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.