Ünye Belediyesinde toplu sözleşme

3,5 yıldır süregelen sendikalar arası yetki ihtilafı nedeniyle yenilenemeyen toplu iş sözleşmesi Yargıtay kararının kesinleşmesinin ardından yapılan görüşmeler neticesinde imzalandı. Hizmet-İş Sendikası aracılığı ile yapılan görüşmeler sonrasında gerçekleştirilen imza törenine Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, Hizmet İş Sendikası İl Başkanı Nevzat Acu ve çalışanlar katıldı.

İmza töreninin ardından konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Belediye-İş sendikasının açtığı yetki davasının Yargıtay tarafından Hizmet-İş Sendikası lehine karar vermesiyle masaya oturduklarını söyledi. Bugüne kadar olan gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını belirten Çamyar, “Bu gecikme sırasında bizler çalışmalarımızın mağdur olmaması adına Belediye Meclis kararı ile her yıla yansımak koşulu ile yüzde 10’luk bir artış sağlamıştık. Bugün gelinen süreçte de Hizmet-İş Sendikasının yetki almasının ardından toplu imza törenini gerçekleştirmiş olduk. Hayırlı olsun” dedi.

İmza töreni sonrası söz alan Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Keskin, “Biz Türkiye genelinde üye sayısı bakımından en fazla çalışana sahip sendikayız. Bizler hiçbir zaman üyelerimize olmayacak sözler vermedik. Bugün burada hem çalışanı hem de kurumu yaşatacak bir karara imza atmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.