Ünye Belediyesinden 5 yıldızlı iftar

Ramazan ayı boyunca yoğun faaliyetler yürüten Ünye Belediyesi "Ramazan Sofrası" uygulamasına bu yıl da devam ediyor. Günlük 600 kişiye iftar yemeği veriliyor, ayrıca 800 aileye de evlerine yemek götürülüyor.

Ünye Belediyesi Ramazan ayı boyunca her gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar sofrası açarak hizmet ediyor. Belediyenin hazırlamış olduğu modern mutfakta çıkarılan yemekler, Ramazan’ın ilk iftarında vatandaşlara sunuldu. Ünye Belediyesi Ramazan Sofrasında düzenlenen ilk iftarda yaklaşık 600 kişi orucunu açtı. Genci yaşlısı herkes ilk iftarda birlikte oruçlarını açmanın huzurunu yaşarken, iftar sofrasında çok sayıda öğrencinin de olması dikkat çekti.

Sosyal belediyecilik anlayışını yaşattıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bölgenin en modern mutfağını hazırlamanın gururunu yaşıyoruz. Burada ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yemek ihtiyaçlarını ve iftarını burada açmak isteyen vatandaşımızın sofrasını bizler hazırlıyoruz. Çalışanlarımız hijyen kurallarına uygun şekilde yemekleri hazırlıyor. Bütün vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte buraya kadar gelip bu sofrada buluşmaları bizleri mutlu ediyor" dedi.