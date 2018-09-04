Ünye Belediyesinden 85 mahalleye eşit hizmet

2014 yılı itibariyle Ordu’nun büyükşehir olması ile birlikte mahalle sayısı 18’den 85’e çıkan Ünye’de hizmet alanı da 5 kat arttı. Toplamda 2 bin kilometrenin üzerinde yol ağına sahip olan Ünye’de 2014 yılında göreve seçilen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 85 mahallenin tümünde adeta seferberlik başlattı.

Coğrafi koşullar nedeniyle özellikle eğimli araziye sahip olan üst mahallelerde uzun ömürlü beton yol uygulamasının startını veren Başkan Çamyar’ın ortaya koyduğu çalışmalar vatandaşlar tarafından da takdirle karşılanıyor.

Tekkiraz’a 2,5 milyon lira yatırım

Büyükşehir olmadan önce Belde belediyesi olan ve 2014 yılında Ünye’ye bağlanarak mahalle haline gelen Tekkiraz’da tarihinde görülmemiş alt ve üst yapı çalışmaları ortaya kondu.2014 yılından bu yana Tekkiraz mahallesinde 20 bin 723 metreküp beton yol, 2 bin 201 metrekare parke yol, 16 bin 310 ton malzemeli yol, 270 metreküp taş duvar, 471 metre yağmur suyu hattı, kapalı halı saha olmak üzere toplam 2 milyon 224 bin lira yatırım gerçekleştirildi.

85 mahalleye eşit hizmet anlayışı ile çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, mahalle sayısının 5 katına çıkmasına rağmen planlı bir çalışma ortaya koyarak her mahalleye eşit hizmet götürdüklerini altını çizdi.