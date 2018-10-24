Ünye caddelerine manolya

Ünye Belediyesi tarafından kentin işlek caddesi olan Belediye Caddesi'ne manolya ağaçları dikildi.

4 mevsim yeşil kalabilen yaprakları ve dünyanın en büyük çiçeklerine sahip olan manolya ağaçları ayrıca çiçek açtığında verdiği hoş kokuları ile de bilinir. Ünye tarihinde geçmişte sıkça rastlanan manolya ağaçlarının kente yeniden kazandırılmasını amaçlayan Ünye Belediyesi, kentin en işlek caddelerinden biri olan ve altyapısı ve asfalt çalışmasının ardından yeni hali ile hizmet açılan belediye caddesinde manolya dikim işlemi gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye'nin estetik açıdan her geçen gün daha da güzelleştiğini ifade etti. Manolya dikim çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Çamyar, “Belediye caddemizde doğalgaz, su, telekomünikasyon gibi altyapı çalışmalarının ardından sıcak asfalt, kaldırım ve oturma grupları çalışmaları tamamlandı. Bu caddemize yakışır ve Ünye'nin tarihinde iz bırakan özel bir ağaç çalışması yapalım istedik. Manolya ağacı dünyada en büyük çiçeğe sahip olan, aynı zamanda her mevsim yeşilliğini koruyabilen bir ağaç türüdür. Belediye Caddemiz haricinde yeni hizmete sunduğumuz Belediye Konukevinin bahçesine de aynı şekilde manolya ağaçları diktik. Bundan sonrada kentin muhtelif yerlerinde manolya ağacı dikimleri gerçekleştireceğiz. Belediye Caddemizde son olarak yakın bir zamanda aydınlatma çalışması gerçekleştirilerek tam anlamıyla bitirilmiş olacak. Bu çerçevede Ordu Büyükşehir Belediyemize ve emeği geçen Fen İşleri Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.