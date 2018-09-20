Ünye Cevizdere Spor Tesisleri yenileniyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde 9 Ağustos 2018 tarihinde Ünye ilçesinde gerçekleşen sel felaketi nedeniyle hasar gören Cevizdere Spor Tesislerinde hasar onarım çalışmaları devam ediyor.

Ordu'da yaklaşık bir ay önce etkili olan sağanak yağış sonrası meydana gelen sel ve su baskını sonucu bataklığa dönüşen Ünye Cevizdere Tesislerinin yeniden sporculara kazandırılması için yapılan çalışmalar meyvesini vermeye başladı. Selde hasar gören İki tenis kortu, bir sentetik çim saha ve bir de doğal çim sahada yaklaşık bir aydır devam eden çalışmalar tesislere yeniden can kattı.

Tenis kortları, sentetik cim saha ve doğal cim saha için devam eden yenileme çalışmaları hakkında açıklama yapan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, “Ünye İlçe Cevizdere Spor Tesislerimiz selden dolayı kullanılmayacak hale gelmişti. Çim sahamızda ara ekim çalışmaları başladı, sentetik çim saha için ise ihale sürecine girdik” dedi.