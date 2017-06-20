Ünye doğalgaza kavuştu

Altyapısı hazır olan mahallelerde 15 Haziran 2017 tarihi itibariyle başlanan abonelik işlemlerinde şu ana kadar 50 hanenin işlemlerinin tamamlandığı Ünye ilçesinde Kaledere, Çınarlık ve Atatürk Mahallelerinde 6 bin hanenin kısa süre içerisinde abonelik işlemlerini tamamlaması bekleniyor. Çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun ve Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Doğan Gürler, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ile bir araya geldi.

Ziyarette bir açıklama yapan Aksa Ordu-Giresun Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Müdürü Doğan Gürler, “Ünye’de son 3 yıldır büyük uğraşlarla belirli bir aşamaya getirdiğimiz doğalgazın ilk arzını Nisan ayı içerisinde yapmıştık. 15 Haziran itibari ile de sokağında doğalgaz alt yapısı bulunan hanelerimizin abonelik işlemlerine başladık. Amacımız yılsonuna kadar 6 bin potansiyel abonenin en az yarısının işlemlerini tamamlamak” dedi.

Ziyarette konuşan Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun ise Büyükşehir Belediyesi olarak Aksa firması ile doğalgaz dağıtımında ortak olduklarını belirterek Ünye’nin doğalgaza kavuşması için gösterdikleri gayretten dolayı Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz adına Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’a teşekkür etti.

Hedef yıl sonuna kadar 12 bin hane

Ünye’de ki doğalgaz çalışmalarında gelinen son noktayı değerlendiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, “Doğalgaz bir ülkenin gelişmişlik göstergeleri arasında yer alıyor. Ak Parti’nin iktidara geldiği 2002 yılında sadece 9 ilde doğalgaz kullanımı varken bugün bu sayı 72’ye yükselmiş durumdadır” diye konuştu.

30 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşların kendilerine en çok doğalgazın ilçeye ne zaman geleceği ile ilgili soru sorduklarını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Bugün itibariyle 6 bin haneye gaz arzının sağlanması önemli bir gelişmedir. Tabi ki yeterli değil, devamı bu sene gelecek. İlk etapta yılsonuna kadar 10 ila 12 bin haneye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Doğalgaz çevre sağlığı demektir”

Ünye’de üst yapı çalışmaları başlamayan mahallelerle ilgili de önemli bir ayrıntıya dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bu çalışmaların doğalgaz alt yapı çalışmalarına bağlı yürütüldüğünün altını çizdi. Doğalgaz alt yapı çalışmaları tamamlanmadan üst yapıya giremediklerini vurgulayan Başkan Çamyar, bu yıl Büyükşehir Belediyesi ile şehir merkezinde 18 kilometre sıcak asfalt planlaması yaptıklarını ve bu nedenle doğalgaz alt yapı çalışmaların hızlı bir şekilde devam etmesi gerektiğini kaydetti.

Ünye’nin önemli mahallelerinden biri olan Fevzi Çakmak Mahallesi’nde de doğalgaz çalışmalarının başlayacağı müjdesini veren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “2 Temmuz itibariyle Fevzi Çakmak Caddesi’nde firmamız çelik hat yapımına başlayacak” diye konuştu.

Ünye’nin özellikle kış aylarında katı yakıt kullanımına bağlı olarak riskli derecede hava kirliliğine maruz kaldığının altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Özellikle kent merkezi koy yapısı itibariyle hava sirkülasyonu açısından zayıf bu nedenle kirli hava merkezden uzaklaşmıyor. Doğalgaz kullanımının artması ile birlikte bu problemden de kurtulmuş olacağız” dedi.

Başkan Çamyar, vatandaşlara bir an önce abonelik işlemlerini tamamlaması yönünde çağrıda bulundu ve hayırlı olsun dileklerini iletti.