Ünye Kent Konseyi genel kurulu

Olağan Genel Kurulunda Musa Özgül Kıroğlu başkan seçildi.

Ünye Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen genel kurulda divan başkanlığını Ziraat Odası Başkanı Osman Sarıkahraman yaptı. Toplantıda Kent Konseyinin faaliyet raporunun sunumu yapıldı, ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Av. İrfan Yıldız Beşlioğlu ve eski Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yalın’ın ardından konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Konsey, sorunları konuşup tartışmak için alanında uzman arkadaşlarımızın oluşturduğu toplumun sorunlarının dile getirildiği çözüm odaklı bir oluşumdur. Tatlı tartışmalarımız olabilir. Fakat hepimizin gayretiyle Ünye farklı bir noktaya geldi. Yapılan çalışmaların tarihi değerleri korumak adına Kent Konseyi arkadaşlarımızla bir toplum kuruluşu oluşturduk. Hepimizin düşüncesiyle son üç senede başarılar yakaladığımıza inanıyoruz. Ünye’de 3 bin 500 öğrencimizi kampüsümüzle beraber barındırıyoruz. 26 yıldır atıl durumda olan ve şu anda projelerimizin içinde bulunan yeni bir üniversiteyi Ünye’ye kazandırmayı planlıyoruz. OSB gibi önümüzde bulunan onlarca projeyi İç Anadolu bağlantı yolu projesi gibi hayata geçireceğimiz çalışmalarımızı Ünye’ye kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

Başkan Çamyar sözlerine şöyle devam etti: “Bir şehrin olması için ticaret, turizm ve eğitim olması gerekir. İleri ki zamanlarda Kale, Anıtlar projelerimizde gerçekleşecektir. Tabii ki bunları yaparken bu fikirleri veren Ünye Kent Konseyi arkadaşlarımızdır. İlçemizin çöp sorununu eleştiren arkadaşlarımız var. Tabii ki eleştiri olacak. Ancak bizlerde bu çöp sorununu 32 yıldır aynı yerde yaşıyoruz. Akçay’daki çöp alanımızın hemen yanında bulunan Yunus Emre Kampı var. Oraya gelen vatandaşlarımız hem dinleneceğim derken kötü kokunun da esiri oluyor. Tabii ki bunları çözmek için Büyükşehirle beraber çalışıyoruz."

Konuşmaların ardından tek liste olarak seçime geçildi ve Musa Özgül Kıroğlu 3 yıllığına başkan seçildi. 127 genel kurulu üyesi ve 14 kişi yönetim kurulu üyesi bulunan Ünye kent konseyi başkanlığını 3 yıl devam ettirecek olan Musa Özgül Kıroğlu salonda bulunan yönetim kurulu üyelerine ve Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’a teşekkür etti.

Genel kurula ayrıca Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Ünye Ticaret Sanayi Odası Başkanı Durmuş Zor, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ile Ünye Kent Konseyi üyeleri katıldı.