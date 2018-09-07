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07 Eylül 2018 15:54

Ünye Kültür Merkezi ihalesi tamam

Ordu’nun Ünye ilçesinin yıllardır özlemini çektiği Kültür Merkezinin ihalesi tamamlanarak sözleşmesi imzalandı.

Ünye Kültür Merkezi ihalesi tamam

07 Eylül 2018 15:54


Ünye’nin ikinci meydanı 15 Temmuz Demokrasi Meydanı alanında yapılacak olan Kültür Merkezi inşaatı ihalesini 23 milyon + KDV bedelle bir inşaat şirketi aldı. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yaptığı açıklamada, Karadeniz’in incisi Ünye için önemli bir projenin daha hayata geçirilecek olmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Ünye Kültür Merkezi inşaatının çok yakında başlayacağını açıkladı.



2020 yılında bitecek


Ünye ve bölgesi için önemli bir devlet yatırımı olan Kültür Merkezi Projesi’nin Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca 7 Ağustos tarihinde ihaleye çıktığını söyleyen Kaymakam Güney, “Nüfus ve konum bakımından Karadeniz’de önemli yere sahip olan Ünye ilçemizde yıllardır eksikliğini hissettiğimiz Kültür Merkezi inşaatının başlayacak olması tüm Ünyelileri sevindirmiştir. Kültür Merkezi inşaatı 23 milyon 452 bin lira + KDV bedelle ihale edildi. Kültür Merkezi inşaatı, bodrum, zemin, 1. kat, 2. kat, tesisat katı olmak üzere toplam 8 bin 242,76 m2 alandan oluşacak. Müteahhit firmaya yer teslimi yapılırken; Kültür Merkezinin 2020 yılında bitirilmesi hedefleniyor” dedi.




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