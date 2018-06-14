Ünye reklam filmi Milano, Las Vegas ile yarışıyor

sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Dünyada her gün 15 milyon kişi tarafından ziyaret edilen ve 180 binin üzerinde reklam filminin yer aldığı addforum sitesinde turizm kategorisinde değerlendirilen Ünye Reklam filmi, ilk 5’in içine girerek 3.sırada yer aldı.

Ünye’yi turizm şehri anlamında önemli bir değer haline getirdiklerini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, tüm alanlarda adeta değişim ve dönüşüm olarak nitelendirebilecek çalışmalara imza attıklarını kaydetti.

Başkan Çamyar yaptığı açıklamada, “Ünye’nin geleceğinin yakın planda öncelikle turizmden geçtiğini farkında olan bir yönetim anlayışı ortaya koyarak, geçmişi asırlar öncesine dayanan miraslarımızı şehrimize yeniden kazandırmak adına belki de Ünye tarihinin en önemli projesini hayat geçirdik. Kültür yolu projesi ile 4 yıllık süre zarfında 10 milyon liranın üzerinde harcama yaparak birçok tarihi eserimizi yeniden turizme kazandırırken, kent kültürünün de yaşayan bir parçası haline getirdik” dedi.

Ünye’nin turizm potansiyeli yüksek

Ünye’nin 27 kilometrelik el değmemiş sahil yapısı ve birbirinden kıymetli eserleriyle adeta yıllardır keşfedilmeyi bekleyen bir hazine gibi olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Bu hazineyi gün yüzüne çıkarmak ise bana ve ekibime nasip oldu. Zamanı, bürokrasiyi, hukuki prosedürleri, insanı ve parayı en iyi şekilde yöneterek kısa zamanda hayal denilen projeleri hayata geçirdik. Modern kent yaşamının vazgeçilmez unsurları olan alışveriş merkezi, meydan, kapalı çarşı gibi projeleri kısa zamanda hizmete sunarken, öte yandan Ünye’nin tamamında başta altyapı olmak üzere, yol gibi birçok zorunlu ihtiyacı da hızlı bir şekilde gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Ünye’nin turizm potansiyeli olan bir kent olduğunu ve bunu da tüm dünyaya duyurmak için reklam filmi gerektiğini düşündüklerini söyleyen Başkan Çamyar, “Tüm bu hizmet atılımlarını gerçekleştirirken, 2015 yılında Ünye’nin tanıtımı anlamında bir reklam filmi düşüncemiz oluşmuştu. Modern kent hizmetleri ve kültür yolu projemizde gelinen aşamalardan sonra geçtiğimiz yıl reklam filminin çekimine başladık. Hazırlık aşamalarının tamamlanmasının ardından hepinizin bildiği üzere Mayıs ayı başında yaptığımız muhteşem galanın ardından reklam filmimiz tüm ulusal kanallarda yayınlandı. Bu süreçte Türkiye’nin dört bir tarafından aldığımız tebrik mesajları ve telefonlar bizleri ziyadesi ile memnun etmiştir” dedi.

Ziyaretçi sayısında 2 kat artış

Ünye’de turizm ve modern kent anlamında gerçekleştirilen proje ve yatırımların ardından hazırlanan ve yayınlanan reklam filmi sonrası ziyaretçi sayısında ciddi artışlar gözlendiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Reklam filmimizin yayınlanmasının ardından turizm alanında somut dönüşleri hızlı bir şekilde almaya başladık. Geçtiğimiz yıl aynı tarihlere bakıldığında Ünye’nin ziyaretçi sayısında iki kat artışın olduğu net bir şekilde görülmektedir. Bu yaz yine Ünye’nin her yıl ki ziyaretçi sayısında rekor artış bekliyoruz ve hep birlikte göreceğiz. Yaptığımız bu reklam filmi ve turizm alanında ki etkinliklerimiz sayesinde Ünye, özellikle bölgemizde parmakla gösterilen bir şehir olmuş ve şu an ki konumuyla tam bir tatil kenti izlenimi vermektedir” diye konuştu.

Milano, Las Vegas ile yarışıyoruz

Ünye reklam filminin son olarak turizm reklam filmleri sektöründe süper lig olarak değerlendirilen Addforum sitesinde önemli bir başarı elde ettiğini belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Reklam filmimizin başarıları bunlarla da sınırlı değildir. Son olarak İngilizce versiyonumuz Dünya’nın en fazla tıklanan Turizm sitesi olan AddForum internet portalında bu ayın en iyi seyahat ve turizm reklamları arasında Milano, Las Vegas, Montreal ve Şili reklamlarıyla birlikte ilk 5’e girerek 3.sırada yer aldı. Her gün yaklaşık 15 milyon kişi tarafından ziyaret edilen ve 180 binin üzerinde reklam filmi yer alan portalda turizm alanında kendini ispatlamış dünya markası şehirlerin reklamları arasında 3.sırada yer almak gurur vericidir” dedi.

Çalışmaların ne kadar doğru bir istikamette gittiğini bu ve benzeri başarılar ortaya koyduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünye tarihinde görülmediği kadar ulusal ve uluslararası mecralarda yer alırken, bu bağlamda kent yaşamı da pozitif yönde etkilenmektedir. Ünye’de yaşayan hemşerilerimiz artık bir turizm kentinde olduklarının bilinciyle hareket etmeye ve Ünyeli olmakla bir kez daha gurur duymaya başlamışlardır. Son dönemde turizm yatırımlarında da dikkate değer artışlar gözlenmektedir. Gelinen sonuç itibariyle Ünye 4 yıllık hizmet süremizde artık kabına sığmamakta ve geleceğin turizm kentleri arasında yer alırken modern kent yaşamının da paralel gittiği bir şehir haline gelmiş ve gelmeye de devam edecektir” şeklinde konuştu.

Ünye’nin bundan sonra ki dönemde yaptığı atılımlarla adından söz ettirmeye devam edeceğini belirten Başkan Çamyar, “İddia ediyorum ki, Ünye önümüzde ki yıllarda çok daha farklı ve büyük projelerle adından söz ettirmeye devam edecektir. Çünkü ben ve ekibim kentimizin vizyonunu hep bir adım daha ileriye götürecek projeleri hazırlıyor ve başarı ile ortaya koyuyoruz” açıklamasında bulundu.