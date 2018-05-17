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17 Mayıs 2018 17:08

Ünye şantiye gibi

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Nuriye, İpekyolu ve Saraçlı Mahallelerinde devam eden yol ve park çalışmaların yanı sıra Tabakhane Deresi’nde devam eden ıslah çalışmalarını yerinde inceledi.

Ünye şantiye gibi

17 Mayıs 2018 17:08


Ünye’nin 85 mahallesi ile topyekun değişim geçirdiğinin altını çizen Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaz dönemi ile birlikte bu çalışmaların daha da hız kazandığını kaydetti. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Nuriye Mahallemizde yol açma ve yenileme çalışmalarını inceledik. Ardından İpekyolu Mahallemizde yapımını gerçekleştirdiğimiz çocuk parkı ve spor alanını ziyaret ettik. Bunun ardından Tabakhane Deresi ıslah çalışmalarını inceledik. Tabakhane Deremizde ıslah çalışmaları yaz dönemi ile birlikte yeniden başlamış oldu ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Saraçlı Mahallemizde Fehmi Cerrahoğlu Ortaokulunun bulunduğu Menteşe Sokak’ta devam eden yol çalışmalarımızı inceledik. Burada özellikle öğrenci ve ailelerimizin okul çıkışlarında diğer yolun darlığı nedeniyle yaşadıkları bir sıkışıklık söz konusuydu. Buraya yeni ve geniş bir yol açmak suretiyle son derece geniş bir cadde hizmete sunmuş olduk. Ünyemizin her noktasında hummalı çalışmalarımız sürüyor. Ünyemiz daha yaşanabilir bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” dedi.




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