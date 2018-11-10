Ünye'de 10 Kasım

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete uğurlanışının 80. yılında tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde de törenlerle anıldı.

Atatürk'ü ebediyete uğurlanışının 80. yılında düzenlenen anma programı Ünye Cumhuriyet Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi. Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulurken, saat 09.05'te siren sesi eşliğinde iki dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Atatürk'ün gözlerini yumduğu saat olan 09.05'te Ünye'de zaman dururken trafikte seyir halinde bulunan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Araç içerisinden inen vatandaşlar Atatürk için saygı duruşunda bulunurken, Ünye'de adeta sessizlik hakim oldu.

Törene Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, daire amirleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.