Ünye’de 19 Mayıs coşkusu

yılı kutlandı.

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu’nun Ünye ilçesinde düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan çelenk sunma programının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda konuşan Ünye Gençlik Hizmetleri Ve Spor İlçe Müdürü Aydın Kuyumcu, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’da tutuşturduğu kurtuluş meşalesi tüm Anadolu’ya yayılmıştır. 19 Mayıs gençlik ve gelecek demektir. Türk genci Türk istiklâlini Türk Cumhuriyeti’ni yılmaz bekçisi bugün ve yarınların tek ve en büyük güvencesidir" dedi.

Programında sırasıyla Ünye Kredi Yurtlar Kurumunun folklor gösterisi, Ünye El Ele Derneğinin Korosu, Ünçek sporcularının bilek güreşi, Ünye El Ele Derneğinin kickbox gösterisi, Reis Arslanlar Spor Kulübünün işitme engelliler tekvando gösterisi, Puset Polvan Ortaokulunun folklor gösterisi ve öğrencilerin şiirleri ile devam etti. Program sonunda çeşitli dallarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Programa Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, spor kulübü yöneticileri ve sporcular katıldı.