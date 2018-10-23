Ünye'de 25 yıllık soruna Başkan Çamyar son verdi

Ordu'nün Ünye ilçesinde yıllardır vatandaşların ciddi mağduriyet yaşamasına neden olan tapu problemi birer birer çözülüyor.

Geçen aylarda Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın girişimleri ile 40 yıldır bekledikleri tapularına kavuşan Bayramca Mahallesi sakinlerinin ardından, diğer problem yaşanan Saraçlı Mahallesi'ndeki tapu probleminde de sona gelindi.

Saraçlı Mahallesi'nde tapu problemi yaşayan vatandaşlarla bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 2,5 ay içerisinde vatandaşların tapularına kavuşacakları müjdesini verdi. Ünye'de yıllardır çözülemeyen sorunları çözen bir belediyecilik anlayışı yürüttüklerini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Saraçlı Mahallemizde 52 tane binamızda 25 yıldır tapu problemi yaşanıyor. 1992-93 yıllarında alınan tapuların reel durumla uyuşmadığı ve sıkıntılar olduğu bilgisi bizlere ulaşır ulaşmaz İmar Müdürlüğümüz ve Plan Proje Müdürlüğümüze gerekli talimatları vermiştik. Her iki müdürlüğümüz de uzun bir süredir çalışmalarını yürüttüler ve sona gelindi” dedi.

2,5 aylık süre içerisinde tapuları vermiş olacağız

Sürecin uzaması ile alakalı da bilgi veren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bölgede var olan hisselerin kamulaştırma sürecinin yaşandığını kaydetti. Başkan Çamyar, “Başkalarına ait olan hisselerle ilgili bir haciz problemi vardı. Haczi kaldırmak hukuken mümkün olmadığı için biz mecburen kamulaştırma davası açarak süreci yönetmiş olduk. Şu an itibari ile kamulaştırma davalarımız bitti. Dün itibari ile de çalışmaya başlayan harita mühendisi parselasyon işlemlerini tamamlayarak dosyayı bize teslim edecek. Ünye Belediyesi olarak bizler de Encümen kararı ile beraber Ordu Büyükşehir Belediyemizin Encümenine yönlendireceğiz. Ardından ise askı sürecine geçilecek. Ortalama 2,5 aylık süre içerisinde tıpkı Bayramca Mahallemizde hemşehrilerimizi tapuları ile kavuşturduğumuz gibi Saraçlı Mahallemizdeki kardeşlerimize de tapularını dağıtmış olacağız” diye konuştu.