Ünye’de 40 yıllık tapu sorunu çözüldü

Hukukçu kimliği ile sorunlara hızlı çözümler üreten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yıllardır problem yaşayan 204 vatandaşı tapuları ile buluşturdu.

Görev gelirken Bayramca mahallesinde yaşayan ve tapu problemler bulunan vatandaşlara söz veren Başkan Çamyar, sonrasında benzer şekilde Çamurlu ve Saraçlı Mahallelerinde de aynı problemin yaşandığını gördü. 3 mahalle ile ilgili yoğun bir mesai harcayan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, gelinen süreç sonunda yaklaşık 40 yıldır halının altına süpürülen bu büyük sorunu da çözüme kavuşturmuş oldu.

Yapılan çalışmalar sonucunda Çamurlu mahallesinde 29, Saraçlı Mahallesi’nde 52 ve Bayramca Mahallesi’nde 118 vatandaş tapularına kavuştu. Bayramca Mahallesi’nde tapu problemi bulunan ve Ünye Belediyesine başvuran 118 vatandaş, Ünye Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ile tapularına kavuşmuş oldu. Metrekaresine 8.5 TL bedel biçilen parsellerin sahipleri böylece yaklaşık 40 yıldan bu yana gayri resmi olarak oturdukları mülklerin resmi sahipleri olmuş oldu.

40 yıllık hayalin gerçekleşmesinden son derece mutlu olduklarını dile getiren Bayramca Mahallesi sakinleri Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’a teşekkür ettiler. 2014 yerel seçimleri öncesi tapu probleminin çözümü noktasında söz veren Başkan Çamyar, böylece 40 yıllık kangren olmuş bir problemi daha çözüme kavuşturmuş oldu.

Yapılan çalışmalar hakkında bir açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünyemizin her bir noktasına ilmik ilmik dokunmaya devam ediyoruz. Seçim döneminde ki vaatlerimizden bir tanesi olan Bayramca mahallemizde ki tapu sorununu çözmekle ilgili hemşerilerimize taahhütte bulunmuştuk. Ancak göreve geldiğimizde gördük ki sadece Bayramca mahallemizde değil, Çamurlu ve Saraçlı mahallelerimizde de benzeri tapu sorununun olduğunu gördük”

Hiçbir problemi halının altına süpürmedik”

Görev süresi boyunca hiçbir problemi halının altına süpürmediklerini söyleyen Başkan Çamyar, şöyle konuştu: “Bu zamana kadar hukukçu kimliğimizle önümüze çıkan her problemi ne olursa olsun çözme noktasında gayret sarf ettik. Ekibimizle birlikte Çamurlu mahallesinde 29 vatandaşımızın tapu sorununu çözüp, tapularını teslim ettik. Hayırlı olsun diliyorum. Yine Saraçlı mahallemizde 52 vatandaşımızın tapu sorunu var. Burada araziler hisseli olduğu için vatandaşlarımız tapularına kavuşamıyordu. 3194 sayılı kanunun 18 uygulaması olarak bildiğimiz uygulama ile işlemlerimizi başlatmıştık. Bu nedenle yaklaşık 6,5 dönümlük bir alanda kamulaştırma çalışması yapmamız gerekti. Bununda davasını açtık, değer tespitlerini bitirdik ve ödemelerini yaptık. Böylece Saraçlı mahallemizde ki 52 vatandaşımızın da tapu sorununu çözüme kavuşturmuş olduk.”

1984 yılından bu yana her belediye başkan adayının meydanlarda verdiği bir söz olan tapu sözünün çözüme kavuşturulmasının kendilerine nasip olmasından duydukları mutluluğu dile getiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Seçim öncesi Bayramca mahallemizde ki bir mitingimizde vatandaşlarımız tapu problemlerini iletmiş ve bizlerde bu sorunu çözeceğimize dair söz vermiştik. 38 dönüm alan içerisinde 123 vatandaşımız ve 173 bağımsız bölümden oluşan devasa bir tapu problemi bulunuyordu. Uzun uğraşlar sonucu yurtiçi ve yurtdışında bulunan 46 hissedardan hisseleri topladık. Bugün gelinen noktada ise Bayramca mahallemizde bizlere başvuruda bulunan 118 vatandaşımızı tapularına kavuşturmuş olduk” diye konuştu.