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15 Mayıs 2018 16:30

Ünye’de 7. Sünnet Şöleni

Ordu’nun Ünye ilçesinde 7.

Ünye’de 7. Sünnet Şöleni

15 Mayıs 2018 16:30

Geleneksel Ramazan Etkinlikleri kapsamında Ünye İskelesi’nde düzenlenen Sünnet Şöleni’nde 23 çocuk sünnet edildi.


Sünnet Şöleni’nde çocuklar ilk olarak üstü açık araba ile şehir turu yaptırıldı. Daha sonra iskelede Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Şölende konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Her yıl düzenlediğimiz bu gibi etkinliklerimizde çocuklarımız yeni arkadaşlıklar kazandığı kadar ailelerimiz de yeni dostluklar kazanmış oluyor" dedi.


Program sonunda Başkan Ahmet Çamyar çocuklara oyuncak dağıttı. Şölene ayrıca Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Aldemir Yiğit ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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