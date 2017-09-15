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15 Eylül 2017 16:25

Ünye’de binalar tek renk oluyor

Ordu Büyükşehir Belediyesinin Altınordu ve Fatsa’nın ardından, Ünye ilçesinde de uygulayacağı Dış Cephe İyileştirme Projesi kapsamında yapım çalışmaları başladı.

Ünye’de binalar tek renk oluyor

15 Eylül 2017 16:25


Gerçekleştirilecek proje ile Ünye merkezindeki sahil kesiminin yeni bir görünüm kazanacağını belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, bu kapsamda Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı ile eski Devlet Hastanesi arasında bulunan 180 binada dış cephe iyileştirme çalışması yapacaklarını söyledi.


Başkan Yılmaz, Dış Cephe İyileştirme Projesi ile Karadeniz sahil yolu üzerindeki binaları tek tip ve modern bir görünüme kavuşturmak istediklerini söyleyerek, “İlk olarak Altınordu ilçemizde uyguladığımız ve olumlu sonuçlar aldığımız projemizi, Fatsa ve Ünye ilçelerimizde de hayata geçiriyoruz. Ünye’de 180 bina için projenin yapımına başladık. Tüm bu çalışmalarımız tamamlandığında Ordulu hemşehrilerimiz ve ilimizden geçen vatandaşlarımız için kentimizde estetik bir görünüm sağlamış olacağız” dedi.


Çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Başkan Enver Yılmaz, “Ünye ilçemizde 180 binanın dış cephesini yıl sonuna kadar yenilemiş olacağız. Kentimizde görüntü kirliliğinin önüne geçmeye yönelik başlatılan proje kapsamında yapacağımız dış cephe iyileştirme çalışmalarıyla hem binalarımız güzel bir görünüme kavuşacak hem de mülkiyet sahibi vatandaşlarımız, mantolama sayesinde enerjiden tasarruf sağlayacak” diye konuştu.




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