Ünye'de Camiler ve Din Görevlileri Haftası

Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle Ordu'nun Ünye ilçesinde Atatürk Parkı Sosyal Tesislerinin bahçesinde program düzenledi.

“İmamette emeklilik diye bir şey yok”

Programda konuşan Ünye Müftüsü Vedat Başsan,“1 Ekim Camiler ve Din Görevliler Haftası'nı 1986 yılından itibaren kutluyoruz. Bu görev çok hassas olduğu için her insanın yapabileceği bir görev değil. Belli bir donanım ve hassasiyet gerektiren bir görevdir. Çünkü bu görev Peygamberimiz'in (S.A.V) bulunduğu makam ile beraber bu makam da bulunduğunuzda hem halkın nazarında hem de hakkın nazarında birçok şeylere dikkat etmenizi gerektiriyor. Bu görev son dönemlerde çok daha zorlaşıyor. Özellikle köylerimizde camisinden, lojmanına ve Kur'an kursuna kadar bunları infaz etmek yerine getirmek çok ciddi emek ve fedakârlık gerektiriyor. İmamette emeklilik diye bir şey yok, emekli olan ve şuan aramızda bulunan kardeşlerimiz yine bizim hocalarımızdır. Onlar yine yeri geldiğinde sohbet ederler ve namaz kıldırırlar" dedi.

“Camilerimiz kardeş bedenlerin tek vücududur”

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Bugün burada ömrünü dinimize vakfeden kardeşlerimle beraber olmaktan son derece mutluyum. Camilerimiz kardeş bedenlerin birleşerek tek vücut olduğu, inanan gönüllerin huzur bulduğu, yaratılış gayesi olan kulluğun yüce yaratıcıya topluca arz edildiği mübarek ve müstesna yerlerdendir. Camilerimizi din görevlilerimizden ayrı düşünmek mümkün değildir. Günün 5 vakti camide bulunan hatta zamanlarının çoğunu camide geçiren din görevlilerimiz, cami ile özdeşleşmişlerdir. Din görevlilerimiz insan hayatının başlamasından ölümüne kadar hayatımızın her anına var olan gönül insanlarıdır. Bizler yerel yöneticiler olarak sizlerden aldığımız dualarla şehrimizi güzelleştirmeye devam ediyoruz. Bu şehrin daha da güzelleşmesiyle ilgili başta dış cepheler olmak üzere birçok noktaya dokunduk. Bu süreçte din görevlilerimiz bizden talep etmiş olduğu camilerimizin gerek çevre düzenlemesi, gerek lojmanların inşası, gerekse abdesthanelerin müştemilatlarının yapılmasıyla ilgili bütün gayretimizi bu süre içinde gerçekleştirdik" diye konuştu.

“Sembol camiler inşa etmeliyiz”

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise, “Camiler bizim hayatımızın, kültürümüzün inancımızın, medeniyetimizin en önemli noktalarıdır. Bugün olduğu gibi geçmişte de devletimizin, milletimizin medeniyet yolculuğunda İslam ve inanç davasında camiler önemli bir fonksiyon ve rol üstlenmiştir. Bizler bir dini mabedin bırakın içine girmeyi, yakınına yaklaştığımız zaman o manevi huzuru ve hazzı hissetmeliyiz. Bu konuda bizlere düşen çok önemli görevler var. Yapılan nicelik noktasındaki çok sayıda camimizin olduğu muhakkak. Hatta bazen şunu da demek durumunda kalıyoruz. Nüfusla, haneyle orantılı olmayan çok sayıdaki caminin varlığı cemaati de bölebilmekte, din görevlilerinin de kendilerine olan ihtiyacı sorgulamakta, bazı aksaklıklarda yaşanabilmektedir. Bu anlamda artık bizlerin yeni cami yağmaktan nitelikli, ziyade daha geniş çevreye hitap edecek sembol camiler inşa etmeliyiz. Bu konuda artık bir sorgulama, artık bir gelişim var” şeklinde konuştu.

Ünye Müftülüğünün düzenlediği programa ayrıca çok sayıda vatandaş ve din görevlileri katıldı.