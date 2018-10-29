Ünye'de Coşkulu Cumhuriyet töreni

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 95. yılı her yerde olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Kutlama programı Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney'in makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kutlama programında konuşma yapan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Tarihte büyük devletler kuran milletimiz Gazi Mustafa Atatürk'ün önderliğinde Türk milletinin tabiatına en uygun olan idare Cumhuriyet idaresidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesi Cumhuriyet rejiminin temelini oluşturmuştur. Üstün irade ve her türlü yönetim yetkisinin kaynağı millet iradesidir. Devlet halkın devletidir. Millet varsa devlet vardır. Devlet halka hizmet için vardır. Türkiye Cumhuriyeti 95 yıldır vardır. Karşısına gelen bütün engelleri yenerek yoluna devam etmiş bilhassa son dönemdeki atılımlar sayesinde önemli bir bölgesel güç haline gelmiştir Aydınlık geleceğimizi görmenin huzuru içinde tüm vatandaşlarımızın bir kez daha Cumhuriyet bayramını kutluyorum ”dedi.

Program Ünye Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi Ece Su Şahin tarafından “Cumhuriyet Bayramında" adlı şiirin okunması, Ünye Puset Polvan Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterisiyle devam etti. Program dereceye giren öğrencilerin hediyeleri verilmesiyle devam ederken, İlçe Gençlik ve spor müdürlüğü tarafından hazırlanan gösterilerle son buldu.

Ünye'nin Dünkü Çocukları isimli grubun hazırladığı gösteri meydanda bulunan vatandaşlar tarafından büyük alkış aldı. Bando takımıyla yapılan gösteride çocuklar gibi gösterilerini izleyenleriyle paylaşan ekip, programın sonunda Ünye'yi dolaştı.

Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere ayrıca, Garnizon Komutanı Bünyamin Dönmez, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, siyasi parti ilçe başkanları, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.