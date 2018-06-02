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02 Haziran 2018 02:54

Ünye’de En Benzer İkizler Yarışması

Ordu’nun Ünye ilçesinde bu yıl 5’incisi düzenlenen "En Benzer İkizler Yarışması" renkli görüntülere sahne oldu.

Ünye’de En Benzer İkizler Yarışması

02 Haziran 2018 02:54


Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda 32 ikizin katıldığı yarışmanın jüriliğini Ünye Devlet Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Ebru Çelik, Neyzen Burcu Karadağ, Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Ünye Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Fatih İleri, Mehmet Necati Vidinli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğretmeni Demet Yamak yaptı.


5 yıl önce Talip ve Ahmet Aydın isimli ikizlerin sosyal medya üzerinden oluşturdukları grup aracılığıyla başlattıkları etkinliğe Ünye Belediyesinin de destek vermesiyle geleneksel hale dönüşen "En Benzer İkizler Yarışması" bu yıl da yoğun ilgi gördü. Yarışmaya katılan 32 ikiz heyecanla ve kıyasıya yarıştı. Yarışmada jüriyi etkilemek adına aynı saç ve aynı kıyafetli ikizlerin olması dikkat çekti. Benzerlikleri ile birbirinden ayırt etmenin bir hayli zor olduğu ikizlerin arasında jüri üyeleri seçim yapmakta zorlandı.


Yarışma sonunda Uşak’tan katılan 5 yaşındaki Aynur- Günnur Yüce 50 puanla birinci, Samsun’dan katılan 6 yaşındaki Derin-Duru Sağlam ikinci oldu. Yarışmaya Ünye’den katılan 4 yaşındaki Berat- Miraç Cömert isimli ikiz kardeşler ise üçüncülüğü elde etti.


Yarışma sonunda konuşan Ahmet Aydın ve Talip Aydın isimli ikiz kardeşler, "Beşinci defa gerçekleştirdiğimiz yarışmamızı önümüzdeki günlerde festival haline dönüştürmeyi düşünüyoruz. Sosyal medya üzerinden ikizi olan aileler ve ikiz olan insanların bizlere ulaşmasından itibaren yarışmanın Türkiye geneline yayılmasına öncülük edeceğiz. Buradan bizlere desteklerini esirgemeyen Ünye Belediyesine teşekkür ediyoruz" dedi.


Ünye Belediyesinin 7. Ramazan Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen yarışma sonunda dereceye giren ikiz kardeşlere çeyrek lira ve ödüllerini jüri üyeleri verdi.




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