Ünye'de gaziler unutulmadı

Tüm yurtta olduğu gibi Ordu'nun Ünye ilçesinde de Gaziler Günü programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu ile başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. İstiklal Marşı'nın ardından Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiirler okundu.

Programda konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Yalçın Taşçıoğlu, "19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan fedakar ve kahraman gazilerimizin şeref ve kahramanlık günüdür. Gaziler Günü'nü kutlamanın gururu ve heyecanı içindeyiz. 100 sene önce Haçlı ordusu hüviyetine bürünen Emperyalist güçler, Türk'ün Anadolu'daki varlığına son vermek üzere topraklarımızı dört bir yandan işgal ettiler. Ülkemizi parçalamaya yönelik Sevr Anlaşması'nı milletimize zorla kabul ettirmeye çalıştılar. Bu maksatla Yunan ordusunu Anadolu'ya sürdüler. Anadolu içlerine doğru ilerleyen Yunan ordusu 13 Eylül 1921'de Başkomutan Mustafa Kemal'in komutasındaki kahraman Türk ordusu tarafından Sakarya Meydan Muharebesi'nde hezimete uğratılmıştır. Bu nedenle Sakarya Meydan Muharebesi Anadolu halkının ölüm kalım mücadelesi olmuştur. Bu mücadele kaybedilseydi sömürgecilerin Anadolu'yu paylaşım planı olan Sevr Anlaşması gerçekleşecekti. Bu durumda Anadolu'da Türklerin varlığından söz edilmeyecekti. Gazi Mustafa Kemal ve arkadaşları böyle bir tabloyu Türk milletine yaşatmadılar. Sakarya Muharebesi bugünün hür ve bağımsız Türk devletinin yolunu açmıştır" dedi.

Meydandaki programın ardından Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Pers. Binbaşı Bünyamin Dönmez, Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, sivil toplum temsilcileri Gaziler Derneğine ziyarette bulundu ve gazilerin sorunlarını dinledi.