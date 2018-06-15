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15 Haziran 2018 14:33

Ünye’de geleneksel kent bayramlaşması

Ordu’nun Ünye ilçesinde her bayram geleneksel hale gelen kent bayramlaşması bu yılda devam etti.

Ünye’de geleneksel kent bayramlaşması

15 Haziran 2018 14:33


Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Belediyesi işbirliği ile organize edilen bayramlaşma merasiminin ardından konuşmalara geçildi. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "30 gün süren ramazan ayının sonunda sizlerle bir arada kutladığımız ramazan bayramına kavuşmuş bulunuyoruz. Ramazan ayı içerisinde çocuklarımızı ailelerimizi sevindirmenin mutluluğunu yaşadık ve bu gün de bizler büyüklerimizi ziyaret ederek onların bayramlarını kutlayacağız. Bu gökkubbenin altında herkese yetecek kadar toprak, yetecek kadar hava ve su var. Bayramların birlik ve beraberlikten olduğunu unutmayarak kardeşliğin hüküm sürdüğü bir bayram olmasını diliyorum" dedi.


Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Ramazan içerisinde 30 gün süren oruçlarımızın sonunda bayrama kavuşmuş bulunuyoruz. Yardımlaşma ayı sonunda bayrama ulaştığımız bugünlerde dargınların barıştığı bir bayram olmasını istiyoruz. Bugün bakıldığında küçüklerin büyükleri ziyaret ettiği, büyüklerin ziyaretlerden mutlu olduğu bu bayramın herkese hayırlı olmasını diliyorum" dedi.


Konuşmaların ardından dualar edildi ve daha sonra bayramlaşmaya katılanlara yemek ikramında bulunuldu.




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