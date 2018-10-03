Ünye'de gıda denetimleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin. Buradan belediye başkanlarımıza da sesleniyorum. Zabıtalarınızı hassas olmaya teşvik edin" uyarısı üzerine Ünye Belediyesi zabıta ekipleri denetimlerini sıklaştırdı.

Zabıta ekiplerinin yanı sıra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası ve Ünye Ticaret ve Sanayi Odasından ekipler de denetimlere katılıyor. İlçe genelinde, büyük market zincirleri başta olmak üzere fırınlarda ve tüm marketlerde ürünlerin fiyatları ve gramajları denetleniyor. Marketlerde yapılan denetimlerde, ürünlerin reyon etiket fiyatlarıyla kasadaki fiyatları karşılaştırılırken, fiyat tutarsızlığı ve gramajlarda eksiklik tespit edildiğinde cezai işlem uygulanıyor.

“Günlük denetim yapıyoruz”

Denetimlerle ilgili konuşan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilçe genelinde bu tür denetimlerin rutin olarak gerçekleştiğini ancak son zamanlarda döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, ürünlerin fiyatlarında meydana gelen dalgalanmalara karşı günlük denetimleri arttırdıklarını söyledi. Vatandaşların ekonomik ve sağlık açısından zarar görmemesi ve zarara uğramaması için denetimlerin devam edeceğini belirten Başkan Çamyar, usulsüz fiyat artışlarına izin vermeyeceklerini kaydetti.