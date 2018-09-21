Ünye'de gönüller aşure ile tatlandı

Ünye Büyük Cami ve Orta Cami mevkisinde yapılan aşure dağıtımda yaklaşık 2 bin kişi mübarek Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla uzun kuyruklar oluşturdu. Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Belediyesi tarafından hazırlanan aşureleri yaklaşık 2 bin kişiye kendi elleriyle dağıttı.

Ünye Belediyesi olarak önemli zaman dilimlerinden biri olan Muharrem ayını iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Ünye Belediyesi olarak Muharrem ayı iftarları olmak üzere bu mübarek ayın önemine haiz ibadetlerimizi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bugün de geleneklerimize uygun olarak vatandaşlarımıza aşure dağıtarak birlik, beraberlik ve huzur içinde güzel bir organizasyon yaptık” diye konuştu.