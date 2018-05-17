Ünye’de ilk kez Sağlık Medikal Yarışması yapıldı

sınıflar arası İngilizce olarak Sağlık Medikal Yarışması yaptı.

Okulun 11.sınıflar öğrencileri ve öğretmenlerinin dünya genelinde İngilizce seviyenin mesleki açısından önemli olduğuna vurgu yapmak amacıyla ilçe genelinde ilk kez gerçekleştirilen İngilizce Sağlık Medikal Yarışması düzenlendi.

Programa konuşan Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, “Bugün okulumuzun tertip etmiş olduğu bu yarışma ilçemizde ilk defa gerçekleştiriliyor. Böyle bir yarışmaya da Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak imza attığınız emeği geçen öğrenciler ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Bu yarışma ilk olarak sizlerin okulunda ve önümüzdeki günlerde ise tüm ilçe genelinde olur" dedi.

“Dünyayı tanımak için İngilizce bilmek gerekir”

Ünye Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Tuncar Öztürk, "Bugün Ünye’de mesleki İngilizce alanında yapacağımız bilgi yarışması ile bir ilki gerçekleştireceğiz. Dünya ile baş edebilmek için matematik ve dil bilmemiz lazım. Dünyayı tanıyabilmemiz için İngilizce bilmemiz şart. Bütün öğretmen ve öğrencilerime başarılar diliyorum. Çakırtepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin mesleki İngilizce dersleri kapsamında yaptığımız bu yarışmada, mesleki İngilizcenin önemine vurgu yapık. 11. sınıflar arasında 4’erli gruplar haline 12 öğrencimiz yarışıyor. Burada tamamen sağlık ve medikal İngilizce üzerinden sorularımız var. Sorular öğrencilerin hem sağlık bilgilerini hem de medikal İngilizcedeki terminoloji hâkimiyetlerini ölçecek düzeyde. Kazanan gruba ise 50 liralık kırtasiye hediye çekimiz var” diye konuştu.

Programa ayrıca okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.