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Ünye'de kaza: 1 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.


Kaza, Atatürk Mahallesi Devlet Sahil Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, saat 15.45'te Enes K. (25) yönetimindeki 52 LP 071 plakalı motosiklet, önünde seyir eden ve tali yola dönmek isteyen Yunus Emre T.'nin (23) kullandığı 52 DU 647 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. Sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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