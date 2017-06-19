Ünye’de ney konseri

Ramazan Etkinlikleri"nde neyzen Burcu Karadağ bir konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde neyzen Burcu Karadağ, sahneye çıktı. Çok sayıda kişinin izlediği konserde Karadağ, sevilen eserleri seslendirdi. Hayatının yarısını ney için harcadığını belirten Burcu Karadağ, "Ney zor bir enstrüman. Ben bunun zor olduğunu bile bile hayatımı ney için harcadım. Üzerinde bulunan 7 tane deliği kullanarak nefesimle her türlü sesi çıkarmaya çalışıyorum ve nefesimi ney ile buluşturmayı seviyorum. Üflemeli bir çalgı olduğu için çok fazla emek harcamak gerekiyor" dedi.

Program sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Burcu Karadağ’a çiçek ve plaket verdi.