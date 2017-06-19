Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 12:06

Ünye’de ney konseri

Ünye Belediyesinin "6.

Ünye’de ney konseri

19 Haziran 2017 12:06

Ramazan Etkinlikleri"nde neyzen Burcu Karadağ bir konser verdi.


Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen etkinliklerde neyzen Burcu Karadağ, sahneye çıktı. Çok sayıda kişinin izlediği konserde Karadağ, sevilen eserleri seslendirdi. Hayatının yarısını ney için harcadığını belirten Burcu Karadağ, "Ney zor bir enstrüman. Ben bunun zor olduğunu bile bile hayatımı ney için harcadım. Üzerinde bulunan 7 tane deliği kullanarak nefesimle her türlü sesi çıkarmaya çalışıyorum ve nefesimi ney ile buluşturmayı seviyorum. Üflemeli bir çalgı olduğu için çok fazla emek harcamak gerekiyor" dedi.


Program sonunda Ünye Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Eren, Burcu Karadağ’a çiçek ve plaket verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
20
°
C
  • Pazartesi
    20°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
ORDU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 24 RAMEZÂN 1438
  • 19 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :02:27
  • Güneş :04:49
  • Öğle :12:41
  • İkindi :16:42
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :22:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!