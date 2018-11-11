Ünye'de Okula Destek Projesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetinden yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocukları dış uyarıcılardan korumak kültürel ve sportif etkinlikler ile buluşturmak amacıyla Okula Destek Projesi başlatıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından geçen yıl pilot olarak başlayan Sosyal ve Ekonomik Destek Projesi bu yıl tüm illeri kapsadı. Projenin Ünye'de tanıtımı yapılırken, Ordu'da 100 çocuğun Ünye'de ise 55 çocuğun ailesinin destekleneceği açıklandı.

Programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Ercan Okur, “Çocuklarımız bizim her şeyimiz, en değerlilerimizdir ve aynı zamanda en savunmasız bireylerimizdir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak en temel hizmet alanlarımızdan biri de çocuklarımızdır. Temel amacımız çocuklarımızın mutlaka aile ortamında yetişmesidir. Bu nedenle biz bu projemizle aileyi de dahil ediyor ve destekliyoruz. Çünkü ailenin yerini hiçbir şey tutamaz. Ekonomik ve sosyal olarak destek sağlıyoruz” dedi.

Proje hakkında bilgi veren Fatsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürü, Proje Koordinatörü Mehmet Ekici ise, “Projemizin amacı korunma ihtiyacı olup ekonomik yoksunluk içinde kısa süreli sosyal ekonomik destek ile baktığımız ailelerin ve çocukların toplumla sosyalleşmesi demek. İlk olarak 2017 yılında 23 il ile başlayan proje bu yıl 81 ile yayıldı ve 10 bin çocuğu kapsadı. Bakanlığımız sosyal ve ekonomik destek hizmetinden yararlanan çocukların okul dışı zamanlarını değerlendirmek, çocuklarımızı dış uyarıcılardan korumak ve en önemlisi akranlarıyla eşit fırsatlara kavuşabilmeleri için akademik, sosyal kültürel ve sportif etkinliklerle buluşturmaktır” diye konuştu.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar da, “Çocuklar konusunda ailelere ve özellikle annelere çok ciddi görevler düşüyor. Çocuklar dünyanın her yerinde masum, dünyanın her yerinde geleceği emanet ettiklerimizdir. Çocukların iyi bir eğitim ve mutlu bir aile ortamında yetişmesi çok önemli. Parasal desteğin yanında böyle bir proje ile sosyal hayatın içinde tutmak son derece önemlidir. Bu nedenle bu projenin önemi bir kez daha ortaya çıkıyor. Çocuklarımızın hayallerinin peşinden gitmeleri ve buna giderken de önünden engellerin kaldırılması da oldukça önemlidir. Projeye emek veren herkesi kutluyorum” dedi.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney ise “Bu projenin hedeflerini yerine getirdiği bir proje olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımızı ne kadar iyi yetiştirirsek, onların beden sağlığı ile beraber manevi ihtiyaçlarını da karşılarsak toplumda suç ve suçlu ile mücadele daha sorunlar oluşmadan önlemiş oluruz. Sosyal devlet olmanın gereği toplumun her kesimini kucaklayan bir anlayış benimsemektir. Bu nedenle projemizi önemsiyor ve destekliyoruz. Bu projenin bir özelliği de aileyi de çalışmalara katmasıdır. Bu nedenle çocuklarımızın ailelerinden kopuk olarak değil aile sıcaklığında sosyalleşmesini sağlamaktır” diye konuştu.