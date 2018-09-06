Ünye’de Pelitliyatak’a 3 milyonluk yatırım

Ordu’nun 2014 yılında büyükşehir olması ile birlikte Ünye’ye bağlanan Pelitliyatak Mahallesi’nde 4,5 yıllık sürede altyapı ve yol çalışmaları anlamında 3 milyon liradan fazla yatırıma imza atıldı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar dönemi ile birlikte özellikle yıllardır ötelenen birçok soruna hızlı ve kalıcı çözümler üretildi. Üst mahallelerde özellikle beton yol uygulaması ile uzun ömürlü yol hizmeti sunulurken, bunun yanı sıra ciddi oranda yol iyileştirme çalışmaları da yapıldı.

Büyükşehir olmadan önce Belde belediyesi olan ve 2014 yılında Ünye’ye bağlanarak mahalle haline gelen Pelitliyatak Mahallesi’nde 4,5 yıllık sürede 26 bin 477 metrekare beton yol, 320 metrekare parke yol, 23 bin 940 ton malzemeli yol, 7 bin 500 metre yeni yol, 396 metre yağmur suyu hattı ve 2 bin 261 metrekare V kanalı çalışması olmak üzere toplam 3 milyon 90 bin lira yatırım gerçekleştirildi.

2014 yılında göreve seçilmesi ile birlikte Ünye genelinde devrim niteliğinde projeleri hayata geçiren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bu dönemde özellikle altyapı ve yol yatırımlarına ağırlık vererek vatandaşları yıllardır özlem çektikleri hizmetlere kavuşturduklarını söyledi. Başkan Çamyar, 2 bin kilometreden fazla yol ağı bulunan Ünye’de çalışmaların artan bir ivme ile devam edeceğinin altını çizdi.