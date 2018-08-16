Ünye’de projeler hız kesmiyor

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bugün basın mensupları ile bir araya gelerek gündemi, projeleri ve çalışmaları değerlendirdi. Ünye’nin geleceğine ışık tutacak projeler hakkında bilgi veren Başkan Çamyar, Kültür Sarayından, yeni bulvar projelerine kadar birçok konuda önemli müjdeler verdi.

Tarihi Burunucu Yarımdası projesi eylül ayında başlıyor

14 Ağustos Salı günü Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) ile Burunucu Yarımadası ile ilgili 1,5 milyon liralık projeyi imzaladıklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “DOKA projelerinin en hızlı uygulayan Belediye Ünye Belediyesidir. Bunu da gururla ifade etmek istiyorum. Kurban Bayramı sonrası Eylül ayının ortalarına doğru ihaleye çıkıp yer teslimini yapacağız. Burunucu Yarımadası projesi çerçevesinde önce dış cepheleri yapacağız, ardından ise sokak sağlıklaştırma ve düzenleme çalışmaları ile birlikte tarihi yarımadayı kentimize yakışır bir hale getirmiş olacağız” dedi.

Hacı Emin Caddesi prestij caddelerden biri olacak

Kültür yolu aksı içinde bulunan Hacı Emin caddesinde bina dış cephe giydirme işlemlerinin yanı sıra doğalgaz dikey bağlantı çalışmalarının da devam ettiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Vatandaşlarımız açısından biraz sıkıntılı günler oluyor, ancak bitirildiğinde Ünye’miz prestij sayılabilecek bir caddeye kavuşmuş olacak” diye konuştu.

Belediye Konukevinin resmi açılışı yakında yapılacak

Kadılar Yokuşu başında bulunan tarihi Sabri Kadı konağının kamulaştırılarak Belediye Konukevi olarak yeniden inşa edildiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Temmuz ayında yapılan Tarihi Kentler Birliği toplantısı için geçici olarak hazırlanan Konukevinde eksiklerin tamamlandığını ve resmi açılışın yakında yapılacağını sözlerine ekledi.

Kefeli Han projesinin ihalesi yapıldı

Ünye’nin Kültür Yolu projesinin ayaklarından biri olan Kefeli Han restorasyon projesinin ihalesinin yapıldığını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Samsun Anıtlar Kurulu tarafından yapılan ihale sonrası itiraz süresinin bitiminde yüklenici firmaya yer teslimi yapılacağını ve yapımın başlayacağını kaydetti.

Ünye Kalesi kazı çalışmalarına yeniden başlanıyor

Kültür Yolu projesi kapsamında Ünye Kalesi’nin dehlizlerinde başlanan kazı çalışmaları güvenlik ekipmanları ile ilgili malzemenin Türkiye’de bulunamaması nedeniyle yavaşlamıştı. Güvenlik ile ilgili teknik sorunun giderilmesi sonrası kazı çalışmalarına yeniden başlandığını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, bayramdan sonra çalışmaları yerinde göreceklerini ve yaz sezonu içinde çalışmayı tamamlamak istediklerini belirtti.

Ünye’nin beklediği kültür sarayı ihalesi yapıldı

Ünye’nin sabırsızlıkla beklediği Kültür Sarayı ihalesinin 7 Ağustos tarihinde gerçekleştirildiği müjdesini veren Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “İtiraz süresinin ardından yüklenici firmayla imzalar atılıp yer teslimi yapılacak. Ünye’mizde oldukça zaruri bir ihtiyaçtı. Hayırlı olsun” dedi.

Ünye OSB için ödenek bekleniyor

Ünye Organize Sanayi Bölgesinde kamulaştırma ile ilgili ilk etapta 27 milyon lira gibi bir rakam tespiti yapıldığını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, ilgili bakanlığın kamulaştırma bedelini göndermesine müteakip imar plan çalışması da dâhil projeyi tamamlamış olacaklarını söyledi.

Ünye yeni bir bulvara kavuşma yolunda önemli bir adım attı

Sel afeti sırasında bölgede incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’la Ünye ile ilgili bazı önemli konuları da görüşme imkânı bulduklarını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Devlet Hastanesinin arkasından Fatsa’ya kadar uzanan bir bulvar yolu projesini masaya yatırdıklarını kaydetti. Bulvar projesini daha önceden hazırladıklarını belirten Başkan Çamyar, Bakan Turhan’a bu bölgede imar uygulamaların çok hızlı bir şekilde yaparak ücretsiz şekilde karayollarına devredebileceklerini söylediğini belirtti. Akkuş’tan gelen bölünmüş yol çalışması ile bulvar projesini entegre edebileceklerini Bakan Turhan’a ilettiklerini söyleyen Başkan Çamyar, böylece o bölge başta olmak üzere çevre yolundan gelen araçların hiçbir şekilde sahil yoluna girmeden ileride yapılacak olan Fatsa çevre yoluna bağlanabilecekleri fikrini sunduklarını kaydetti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın projeyi çok beğendiğini ve karayollarına burada ki alanların devri halinde projeyi gerçekleştirecekleri sözünü verdiğini belirtti.