Ünye’de restorasyon seferberliği

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Yalçın Kurt, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve teknik ekiple bir araya gelerek Kültür Yolu Projesi kapsamında yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili gerçekleştirilen toplantıya katıldı. Toplantıda Ünye Kalesi, Kefeli Han, sokak sağlıklaştırma çalışmaları, Galabuzu Projesi, Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan eski hamamın kamulaştırılması gibi önemli çalışmalar masaya yatırıldı.

Toplantıda Kefeli Han ve bölgesindeki sokak sağlıklaştırma çalışmaları ile Galabuzu Projeleri ile ilgili mutabakata varılarak gerekli çalışmaların başlatılması karara bağlandı. Ayrıca Ünye Kalesi için kazı ve restorasyon çalışmalarının başlatılması yönünde gerekli kaynağın aktarılması da karara bağlandı.

Saray Hamamı’nı ziyaret sırasında açıklama yapan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, tarihle uğraşmanın adeta iğne ile kuyu kazmaya benzediğini, ancak eserler ortaya çıkmaya başladığında bütün yorgunluğun sona erdiğini vurguladı. Toplantı kapsamında başta Cumhuriyet Meydanında bulunan eski hamamın kamulaştırılması, Kefeli Han’ın restorasyonu ve o bölge ile ilgili yapılacak sokak sağlıklaştırma çalışmalarını yerinde incelediklerini belirten Başkan Çamyar, restorasyonunu tamamlamış olduğumuz Saray Hamamı’nın açılışını önümüzde ki günlerde gerçekleştireceklerini söyledi.

Genel Müdür Kurt: “Ünye 2018’de en fazla yatırım alan kent olacak”

Kültür Varlıkları ve Müzelere Genel Müdürü Yalçın Kurt da Ünye’nin Türkiye’nin en güzel coğrafik özelliklere sahip yerlerinden biri olduğunu söyledi. Kurt yaptığı açıklamada şu görüşlerde bulundu: “Ünye’de tarihi eserler birçok yöre ile kıyaslanmayacak kadar zengin. Saray Hamamı çok güzel bir restorasyon örneğidir. Tamamen çökmeye yüz tutmuş bu yapı fevkalade bir hale gelmiş oldu. Ünye’de bundan sonra sokak sağlıklaştırmaları, müze çalışmaları, Kefeli Han restorasyonu, diğer sivil mimari yapılarla ilgili çalışmalar ve Ünye Kalesi restorasyonu gibi çalışmalar hızlı bir şekilde devam edecek. Ünye 2018 yılında Türkiye’nin en önemli hizmetlerinin getirildiği kentlerin başında olacak. Bu çalışmalar Ünye Belediye Başkanı Sn. Ahmet Çamyar büyük katkı veriyor. Bu destek ve işbirliğinin neticelerini de hızlı ve verimli bir şekilde görüyoruz.”