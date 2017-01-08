Ünye’de Sarıkamış yürüyüşü

Sarıkamış Harekatı’nın 102. yıl dönümü nedeniyle Ordu’nun Ünye ilçesinde yürüyüş düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 81 ilde organize ettiği etkinlikler kapsamında Sarıkamış şehitleri için Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü ile Ünye Belediyesi iş birliğinde yürüyüş düzenlendi. Dönerçeşme Meydanı’ndaki Sarıkamış şehitlerini anma programına Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, daire amirleri, sivil toplum kuruluşları başkanları, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından şehitler anısına Kur’an-ı Kerim okundu. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise yaptığı konuşmada, “Sarıkamış denince bir düşünmemiz gerekir, eksi 45 derecede bu bayrak için, bu vatan için, namusu için donarak şahadete yürüdüler. 4 ay sonra havaların ısınması ile gün yüzüne çıkan kardelendir onlar” dedi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, “Sarıkamış 1. Dünya Harbi’ndeki ilk cephemizdir. 102 yıl önce o soğuk ve meşakkatli Sarıkamış’ın dondurucu soğuğunda tek ısı kaynağının kalbindeki vatan sevgisi olan binlerce, yüzbinlerce gencin ölüme bilerek, isteyerek kalbindeki imanla koştuğu yerdir" diye konuştu.

Konuşmaların ardından topluluk hep birlikte Dönerçeşme Meydanı’ndan Çamlık mevkiine kadar ellerinde bayraklarla yürüdüler.