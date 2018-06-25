Ünye’de seçim sonuçları belli oldu

Dönem Milletvekilliği Seçimlerinde kullanılan oyların yüzde 100’ü sayıldı.

İlçe genelinde cumhurbaşkanlığı seçiminde 92 bin 404 seçmenden 81 bin 182 kişi, 358 sandıkta oy kullandı. 2 bin 721 oyun geçersiz, 78 bin 461 oyun geçerli sayıldığı ilçede; kesin olmayan sonuçlara göre Muharrem İnce 14 bin 866, Meral Akşener 5 bin 275, Recep Tayyip Erdoğan 57 bin 27, Selahattin Demirtaş 241, Temel Karamollaoğlu 887, Doğu Perinçek ise 165 oy aldı.

Ünye İlçe Seçim Kurulunun kesin olmayan seçim sonuçlarına göre yine 27. dönem milletvekilliği için de ilçede 92 bin 404 seçmenden 81 bin 175 kişi, 358 sandıkta oy kullandı. 2 bin 195 oyun geçersiz sayıldığı kesin olmayan sonuçlara göre partilerin oy dağılımında ise AK Parti 44 bin 815, MHP 13 bin 335, Hür Dava Partisi 193, Vatan Partisi 256, HDP 687, CHP 12 bin 77, Saadet Partisi bin 433, İYİ Parti 6 bin 184 oy aldı.