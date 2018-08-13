Ünye’de sel afetinin yaraları sarılıyor

Afetin yaşandığı ilk andan itibaren 3 gün boyunca gece gündüz sahada olan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar afet sonrası yaraların sarılması için kurumlarla işbirliği içinde çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Çamyar, bugün Devlet Su İşleri Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin ve DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçakla afetin yaşandığı dere yataklarında incelemelerde bulundu.

Devletin her kademesinin afet sırasında ve sonrasında bölge ile yakından ilgilendiğini belirten ve teşekkür eden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yaptığı açıklamada “Başta Cevizdere havzamızda ana köprü olmak üzere 4 köprümüz yıkılarak kullanılmaz hale geldi. Bölgede ağırlıklı olarak bulunan ve imalar sektöründe faaliyet gösteren işyerleri hasar gördü. Bununla ilgili hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve defterdarlığımız yönetiminde hasar tespit çalışmaları yürütülüyor. Devlet Su İşlerimize Tabakhane, Cevizdere, Cüri gibi derelerimizde yaptıkları çalışmalarla ilgili teşekkür ediyoruz. Özellikle tabakhane deremizde ıslah çalışmaları yapılmamış olsaydı bugün çok daha büyük bir hasarı konuşuyor olacaktık. Bugün DSİ yetkililerimize Ünye kalesi altında bulunan rüsubat tutum alanının hızlı bir şekilde devreye alınması, Tabakhane deresinin içinde biriken toprak, kaya gibi unsurların hızlı bir şekilde temizlenmesi, Cevizdere’de ise hızlı bir ıslah çalışmasının başlaması ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk” diye konuştu.

Başkan Çamyar’dan vatandaşlara uyarı

Dere kenarında bulunan yapıların kamulaştırılması süreci ile ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunan Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Tabakhane deresi batı yakasında kamulaştırma süreci yaşanan alanlarla ilgili duyarlılık gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Mali imkânların belediyeler ve Devlet Su İşleri açısından ortada olduğunu belirten Başkan Çamyar, devlet kamulaştırıyor diye yüksek meblağlar istemek yerine yardımcı olunması gerektiğini kaydetti. Ünye Belediyesi olarak bu konuda bir parsel çalışması yürüteceklerini söyleyen Başkan Çamyar, çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanıp teslim edilmesi halinde Devlet Su İşlerinin bu alanla ilgili çalışmayı kısa sürede bitirip Ünye’nin hizmetine sunmayı taahhüt ettiklerini belirtti.

Devlet Su İşleri Makine İmalat ve Donatım Dairesi Başkanı Abdullah Ekin ile sel afetinin yaralarının sarılması için tüm desteği vereceklerini söyledi. Bölgede ki imkânlara ek olarak merkezde bulunan iş makinelerinin de sevkiyatına başladıklarını kaydeden Ekin, çalışmaların eksik devam etmesi için vatandaşların duyarlı olması gerektiğini ve Tabakhane deresi batı yakasındaki kamulaştırma sürecinin hızlanmasının önemini vurguladı.