Ünye'de selin izleri siliniyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mevlüt Aydın, Ünye'de 8 Ağustos 2018 tarihinde yaşanan sel afetinde büyük hasar gören Cevizdere havzasında incelemelerde bulundu.

Devam eden ıslah çalışmaları ile ilgili açıklama yapan DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, bölgede 21 adet iş makinesiyle ıslah çalışmalarının yürütüldüğünü, çalışmalarda dere yatağı genişletme ve derinleştirme uygulamasıyşa kenar yükseltme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Ünye merkezde bulunan Tabakhane Deresi ıslah çalışmalarının da hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Aydın, DSİ olarak Tabakhane Deresi içinde rusubat temizlik çalışmalarının kendileri tarafından yapıldığını, ıslah çalışmalarının yürüten ilgili yüklenici firmaya da ödeme konusunda sıkıntı yaşatmayarak çalışmaları hızlı bir şekilde bitirmesini sağlayacaklarını vurguladı.

Sel afeti sonrası bölgede başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletin tüm kademesinin bölgeyi ziyaret ettiğini ve yakından ilgilendiğini belirten Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Engin Tekintaş, Büyükşehir olarak ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini ve göstereceklerini vurguladı. Tekintaş, kolektif bir yapı ile tüm sıkıntıların üstesinden geleceklerini belirterek benzer sıkıntıların yaşanmaması için gereken tedbirleri içeren çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Sel afeti sonrası bölgede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hızlı bir çalışma başlatıldığını ve teşekkür ettiğini söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye'de 3 adet dere olduğunu ve bu derelerde ki ıslah çalışmalarının büyük oranda bitirildiğini belirtti. Başkan Çamyar, bazı alanlarda kamulaştırma ile ilgili problemlerin çözümünün kaldığını söyledi.

Tabakhane Deresi ıslah çalışmaları kapsamında kenar duvarların 1,5 metre yükseltilmesi ile birlikte birçok kez felaketin önlendiğinin altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yüzde yüz çözüm için ise Tabakhane Deresi'nin üst kısmında, Ünye Kalesi'nin altındaki alanda rusubat tutum alanının kamulaştırılarak bir an önce tersip bendinin yapılması gerektiğini dile getirdi. Cevizdere ıslah çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Çamyar, emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.