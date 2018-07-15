Ünye’de selin yaraları sarılmaya başlandı

Ünye’nin Kaledere Mahallesi ve Liseler Mahallesi’nde bulunan ara caddelerde dün akşam saatlerinde sel taşkını yaşanırken, birçok vatandaş ise sabah iş yerlerini açarak hasar gören eşyalarını dışarı çıkardı. Yaşanan sel felaketinin oluşturduğu tahribat günün ilk ışıklarıyla birlikte ortaya çıktı.

Yaşanan sel felaketi sonrasında Saraçlı Mahallesi’nde 4, Yunus Emre Tüneli çıkışında 1 araç zarar görürken, ilçenin birçok mahallesinde yaklaşık olarak 10 ev zarar gördü.

Saraçlı Mahallesi’nde Mehmet Şengör’e ait bir evin bodrum katı kullanılamaz hale geldi. Ev sahibi Mehmet Şengör, "Kabakçı’dan gelen bütün sel burayı etkiliyor. Buranın kanalı tıkandığı zaman bu binaların altı suyla doluyor. Aileler mağdur durumda ve bizler büyükşehir belediyesinden yardım istiyoruz. İçeride bütün eşyalarımız kullanılamaz hale geldi" dedi.

Saraçlı Mahallesi’nde Yılmaz Arslan’a ait bir ev ise tamamen çamurla kaplandı. AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı ve Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaşanan sel felaketinin ardından zarar gören mahalleleri birlikte gezerek, hasar tespit çalışmalarını yerinde incelediler.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptığı açıklamada, "Dün gece saat 21.00 itibariyle Ünye’de başlayan aşırı yağmur gece 02.00’ye kadar aralıksız devam etmiştir. Öncelikle meteorolojiden aldığımız verilere göre metrekareye 10 kilogram yağış düşmesi gerekirken 151 kilogram yağış düşmüştür. Normalin 15 katı bir yağışla karşı karşıyayız. Ekiplerimiz AFAD’dan gelen bilgi çerçevesinde gün içerisinde gerekli uyarıları yapmış, yağmurun başlamasıyla beraber başta zabıta ekiplerimiz olmak üzere tüm birimlerimiz taşma riskine karşı tabakhane deresinin etrafında gerekli düzenlemeyi yapmıştır. Meteoroloji verilerine göre bugün de yağmur riski devam etmektedir. Gece boyunca 58 aracımız 66 personelimiz Fen İşleri, Kırsal Hizmetler ve Temizlik İşleri olarak anında başkan yardımcılarımız ve ben dahil olmak kaydıyla sahada yağmurun bitişine kadar Ünye’nin her noktasına ne sıkıntı varsa tespit ve çözümle ilgili çalışmalar yürüttük. Bugün itibariyle sahada 58 iş makinemiz 206 personelimiz çalışma ve hasar tespitine devam ediyorlar. AFAD İl Müdürlüğü ve hem de Ankara’yla yaptığımız görüşmeler neticesinde bir kriz masası oluşturarak temizlikle ilgili çalışmalar ve olabilecek sıkıntıları ortadan kaldırmak için çalışmalar yapmaya başladık. Ordu Büyükşehir Belediyesi, OSKİ, itfaiye ekipleri ve bugün itibariyle Fatsa Belediyesi, Akkuş Belediyesi ve Terme Belediyesi’nden destek alarak hızlı bir şekilde yaralarımızı sarmak için çalışıyoruz. Münferit iş yeri baskınları haricinde büyük bir hasarımız ve can kaybımız yoktur" diye konuştu.

Ünye Adliyesi ve Ünye Belediyesi de selden etkilendi

Sel sonrası Ünye Belediyesinin zemin katı ve Ünye Adliyesinin bodrum katı da zarar gördü. Yaşanan felaketin ardından ise Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Adliyesinde incelemelerde bulundu. Başkan Çamyar, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün’e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Sel felaketinin yaşandığı ilçede ise bilançonun yapılan hasar tespit çalışmalarının ardından açıklanacağı ifade edildi.