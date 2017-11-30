Ünye’de Tabakhane Deresi yolu aydınlanıyor

Yüzde 70 oranında tamamlanan çalışmalar kapsamında Tabakhane Deresi doğu yakasında yapılan yeni yolda aydınlatma çalışmalarına başlandı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptığı açıklamada, “Bu yol başta Karşıyaka Mahallemiz olmak üzere Bayramca, İpekyolu, Fevzi Çakmak ve Gürecülü Mahallelerimizin bir bölümünün kullanmış olduğu bir güzergahı içeriyor. Dolayısıyla burada bir aydınlatma sıkıntısıyla ilgili olarak vatandaşlarımızın da şikayeti ve talebi vardı. YEDAŞ İl Müdürlüğümüz bu sene Ünye’de toplamda 6 milyon liranın üzerinde bir yatırım gerçekleştiriyor. Bu hatta ise çalışmalar dün ve bugün itibariyle başladı” dedi.

Her 36 metrede bir aydınlatma direği olacak

Tabakhane deresinin yapılan çalışma ile adeta ışıl ışıl olacağını kaydeden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “Her 36 metrede bir galvaniz direk olmak üzere çevre yolundan sahil şeridine kadar güzergâhın tamamı aydınlatılmış olacak. Bu çerçevede başta YEDAŞ İl Müdürümüze, Ünye Şube Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ünye hızla değişiyor ve dönüşüyor. YEDAŞ, Telekom, OSKİ ve Doğalgaz ile ilgili ciddi altyapı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Üst yapı çalışmaları anlamında ise Ordu Büyükşehir Belediyemiz başta Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve Belediye Caddesi olmak üzere tamamlandığında kentin görsel kimliğini değiştiren çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu açıdan da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Enver Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Ünye ve Ordu el ele vermek suretiyle kentte üst yapı ve altyapı çalışmaları itibariyle müthiş bir mesafe alındı. Bundan sonrada aynı çalışma hız ve temposu hava şartları elverdiğince devam edecek. Tabakhane aydınlatma çalışmasının şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Tabakhane kıyısında devam eden aydınlatma çalışmalarının tamamlanmasının ardından bu yolun daha fazla kullanılacağını söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, böylece Niksar Caddesi’ndeki yoğunluğun da önemli ölçüde azalacağına inandığını kaydetti.