Ünye’de tarih yeniden canlanıyor

Ünye Belediyesi Konukevi olarak hizmet verecek olan tarihi konaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yetkililerden bilgi aldı. Ünye’de tarihi yeniden canlandırdıklarını ve kentin ruhunun yeniden yeşerttiklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptığı açıklamada, “Feyzullah Kadı Konağı olarak bilinen ve belediyemize konukevi olarak inşasına başladığımız o harabe görüntüden bugün muhteşem bir eser yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle ben bu zamana kadar ki gayretkar çalışmasından dolayı yüklenici firmamızı tebrik ediyorum. Gerçekten eserler birer birer ortaya çıktıkça dünümüzü ve bugünümüzü görmüş oluyoruz. Ayrıca yarınımızı da inşa ettiğimiz o güzel eserleri çocuklarımıza bırakacak olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Firmamızdan yılbaşına kadar kargasın ortaya çıkmasını istemiştik. Henüz yılbaşı gelmeden Kasım sonuna doğru yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yaz sonuna doğru buranın açılışını yapıp çevre düzenlemesi ile beraber Ünyeli hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.

Ünye Belediyesi, tarihi ve kültürel varlıkların ortaya çıkarılması amacıyla başlattığı Kültür Yolu Projesi için bugüne kadar 11 milyon lira harcamıştı.