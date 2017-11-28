Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 16:49

Ünye’de tarih yeniden canlanıyor

Ünye Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda kamulaştırması yapılan ve ardından ihalesi gerçekleştirilen Feyzullah Kadı Konağında restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ünye’de tarih yeniden canlanıyor

28 Kasım 2017 16:49


Ünye Belediyesi Konukevi olarak hizmet verecek olan tarihi konaktaki çalışmaları yerinde inceleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yetkililerden bilgi aldı. Ünye’de tarihi yeniden canlandırdıklarını ve kentin ruhunun yeniden yeşerttiklerini kaydeden Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yaptığı açıklamada, “Feyzullah Kadı Konağı olarak bilinen ve belediyemize konukevi olarak inşasına başladığımız o harabe görüntüden bugün muhteşem bir eser yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Öncelikle ben bu zamana kadar ki gayretkar çalışmasından dolayı yüklenici firmamızı tebrik ediyorum. Gerçekten eserler birer birer ortaya çıktıkça dünümüzü ve bugünümüzü görmüş oluyoruz. Ayrıca yarınımızı da inşa ettiğimiz o güzel eserleri çocuklarımıza bırakacak olmanın huzuru ve mutluluğunu yaşıyoruz. Firmamızdan yılbaşına kadar kargasın ortaya çıkmasını istemiştik. Henüz yılbaşı gelmeden Kasım sonuna doğru yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Yaz sonuna doğru buranın açılışını yapıp çevre düzenlemesi ile beraber Ünyeli hemşehrilerimizin ve misafirlerimizin hizmetine sunmayı planlıyoruz” dedi.


Ünye Belediyesi, tarihi ve kültürel varlıkların ortaya çıkarılması amacıyla başlattığı Kültür Yolu Projesi için bugüne kadar 11 milyon lira harcamıştı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
16
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    16°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    18°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    19°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç