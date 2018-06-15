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15 Haziran 2018 07:10

Ünye’de vatandaşlar camilere akın etti

Ordu’nun Ünye ilçesinde, Ramazan Bayramı sebebiyle on binlerce vatandaş camilere akın etti.

Ünye’de vatandaşlar camilere akın etti

15 Haziran 2018 07:10


Ünye’de Ramazan Bayramı nedeniyle sabahın erken saatlerinde bayram namazı kılmak için Ünyeli vatandaşlar camileri doldurdu. Ünye’de bayram namazında Büyük Cami yine en fazla tercih edilen mabet oldu. İlçe Müftüsü Vedat Başsan’ın verdiği vaazın ardından saat 05.43’te bayram namazı kılındı. Okunan hutbe ve yapılan duaların ardından Ünye İlçe Müftüsü Vedat Başsan, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve cami imamları ibadethanede sıraya girerek uzun kuyruk oluşturan cami cemaatiyle tek tek bayramlaştı. Vatandaşlar da namaz sonrası birbirleriyle bayramlaşırken cami çıkışında küçükler büyüklerin ellerini öptü.



"Birlik ve beraberlik günündeyiz"


Bayramın birlik ve beraberlik günü olduğunu söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Gönül dünyamızda bir rahmet esintisi olan Ramazan Bayramı’nın bütün Müslüman alemine hayırlı olmasını dilerim. Bizler tüm varlıkların Hakka ait olduğu bu dünyada bir emanetçiyiz aslında. Kırık kalplerin olmadığı, küskünlerin barıştığı ve birliğin bütünlüğün dünyamızda olmasını temenni eder, bütün Ünyeli hemşerilerimizin Ramazan Bayramı’nı kutlarım" dedi.




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