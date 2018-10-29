Ünye'de vatandaşlara bayrak dağıtıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla protokol tarafından vatandaşlara bayrak dağıtıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Garnizon Komutanı Binbaşı Bünyamin Dönmez, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün Türk bayrağı dağıtarak esnafların bayramını kutladı. Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan bayrak dağıtımı, Ünye'de bulunan iş yerlerindeki esnaflara da hediye edildi. Programda yaklaşık iki bin bayrak dağıtıldı.

Bayrak dağıtımı sırasında konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, "Bu günün ulusumuzun Cumhuriyet Bayramı'nın kutladığı gündür. 95. yıldönümü nedeniyle bizlerde Belediye Başkanımız, Başsavcımız, Garnizon Komutanımız ile beraber esnaflarımıza bayram dağıtımı gerçekleştirdik. Bu gün Ünye kırmızı beyaza büründü diyebiliriz" dedi.

İş yeri sahipleri bayrak dağıtımından dolayı kaymakam ve beraberindekilere teşekkür ederek onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.