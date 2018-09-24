Ünye'de yeşil alan ortalaması dünya ortalamasını geçti

Karadeniz'in en önemli şehir merkezlerinden biri olan Ünye'de kişi başına düşen yeşil alan sadece Türkiye'de değil, dünya ortalamalarının da üzerinde bulunuyor.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre kişi başına düşen yeşil alan miktarının en az 9 metrekare olması gerekirken, ideal alanın ise 10 ila 15 metrekare olduğu belirtiliyor. 126 bin nüfusa sahip olan Ünye'de ise kişi başına düşen yeşil alan miktarı 26,22 metrekare olarak belirlendi. Gelişmiş ülkelerde ortalama kişi başına düşen yeşil alan miktarı 20 metrekare iken Türkiye ortalaması ise 9 metrekare olarak ortaya çıkıyor. Ünye Belediyesinin 2014 yılında başlattığı 1/5 binlik Nazım imar planında kent merkezinde bırakılan yeşil alan miktarı dünya ortalamasının üzerinde yer alıyor. 126 bin nüfusa sahip olan Ünye'de merkezde 95 bin kişi yaşıyor.

Yeni hazırlanan imar planında Ünye merkezde 248 hektar yani 2 milyon 480 bin metrekare yeşil alan bırakıldı. Böylece kent merkezinde kişi başına düşen yeşil alan miktarı 26.22 metrekare oldu.

Öte yandan doğru imar planlaması, yatay kentleşme ve yatırımlarla Ünye, özellikle 2014 yılından itibaren nüfusuna oranla ciddi göç artışları alıyor. 2014 yılında 118 bin 910 olan Ünye'nin nüfusu her yıl ortalama yüzde 0,2'lik artışla 4 yılda 126 bin kişiye ulaştı.

Kent merkezinde dönüşüm

Ünye kent merkezinde özellikle meydan ve yeşil alan ile ilgili ciddi projeler ortaya kondu. Kentin tam ortasında bulunan ve pazar yeri olarak kullanılan 24 dönümlük alan yıkılarak meydan, alışveriş ve sosyal yaşam alanı olarak açılmaya hazırlanırken, yine aynı alanda bulunan şehir stadyumu da yıkılarak “Millet Bahçesi” haline getirilecek. Şehir stadyumunun önümüzde ki dönem yıkılması için hazırlıkların yapıldığını ve projenin hazırlandığını belirten Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, yeni stadın ise şehrin dışında belirlenen bir alanda inşa edileceğini söyledi.

Kentte yatay mimari ve yeşil alan konularında hassasiyetle çalıştıklarının altını çizen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, “İmar planımızı hazırlarken, kentin en az 50 yıl sonrasını hesap ederek çalıştık. Özellikle yatay mimarinin yanı sıra yeşil alan miktarında dünya standartlarının üzerinde bir oran hazırladık. Böylece ‘Mutlu Kent Ünye' sloganı ile vatandaşlarımızın daha yeşil bir kentte yaşamlarını sürdürmelerinin amaçladık” diye konuştu.

Yatay mimari, yeşil alan ve sosyal alan gibi unsurların bir kentin yaşanabilir olmasında en kritik etkenler olduğunu vurgulayan Başkan Çamyar, “Günümüz dünyasında çocuklarımızın daha sağlıklı bir geleceğe sahip olmaları için, onlardan emanet aldığımız kentlerimizi onlara yakışır bir şekilde bırakmak adına çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.