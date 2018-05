Ünye’de yılsonu sergisi

Açılışta ilk olarak öğrencilerin gösterileri yer aldı. Ünye Mürrüvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdoğan yaptığı konuşmada, “Halk Eğitim Merkezi olarak bu yıl şu ana kadar hem mesleki ve teknik hem okuma-yazma alanlarında 1080 kurs açtık. Bu tarihi bir rekor. Bu kurslarda 22 bin 174 kişi eğitime katıldı. Bunların 1328’i sertifika aldı. Bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan hanımefendi tarafından okuma-yazma seferberliği başlatıldı. Biz bu seferberliğe kadar okuma-yazma projemizi hazırlamıştık. 246 okuma- yazma kursu açtık. Bu kurslara 2640 kişi kayıt edildi ve tamamlanan kurslarda 802 kişi sertifika aldı. Bedensel engelli kardeşlerimize de çeşitli kurslar açtık. Zihinsel engelli öğrencilerimizi taşıyarak Nuriye İlkokulunda kurs açtık" dedi.

"Her sanat, eseri ile anlam kazanır"

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ise, “Ünye her zaman olduğu gibi bugün de bir başka güzelliğini daha yaşıyor. Cumhuriyet Meydanı birçok güzelliğe şahit ediyor ama bugün kadın elinin değdiği sanat eserlerini izleme, görme, dokunma fırsatı bulacağız. Kadınlar hem evin içerisinde hem de süreçle alakalı ekonomik işler içerisinde ne kadar fazla olurlarsa bu toplumsal hayatın gelişmesi açısından o kadar önem arz eder. Bugün göreceğimiz eserler her birimizin iç dünyasındaki güzelliklerin dışa vurulmuş bir yapısıdır. Çünkü her sanat eseri anlam ifade ediyor" diye konuştu.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney de, "Yaşam Boyu Eğitim Öğretim Genel Müdürlüğü ülkemizin her tarafında, Ünyemizde de şehir merkezinde köylerimize mahallelerimize sayıya bakmaksızın önemli misyon ve görev üstleniyor. Özellikle bu yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan’ın himayesinde gelişen, aslında baktığımızda nedenli ihtiyaç duyduğumuzu çok net bir şekilde anladığımız okuma-yazma kurslarına ben de vurgu yapmak istiyorum. Ülkemizin genelinde olduğu gibi Ünyemizde de arzu etmesek de okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız var. Bizler hiçbir mazeret üretmeden Milli Eğitim Müdürümüz, Halk Eğitim Müdürümüz, okul müdürlerimiz cami imamlarımız muhtarlarımız gönül birliği içerisinde Ünye’ye yakışır bir şekilde eğitimde okuma- yazma seferberliğinde olmamız gereken yerde olduk. 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte aynı heyecanla okuma- yazma seferberliğimize ve kurslarımıza devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kurdele kesimi ile başlayan sergide el emeği eserler yer aldı. Programa Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal ile çok sayıda vatandaş katıldı.