Ünyeliler AK Parti’nin zaferini kutladı

Konvoy eşliğinde düzenlenen kutlamalar havai fişek gösterileri ile devam etti. Uzun araç kuyruğu oluşturarak AK Parti’nin zaferini ilan eden partililer Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu kutlama gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar meydanlara sığmayan binlerce kişi AK Parti’nin ve Recep Tayyip Erdoğan’ın zaferini kutladı.

Tır ile konvoy düzenlediler

Ak Parti’nin zaferini Ünye’de kutlayan gençler uzun tır kuyrukları ile coşkuya ortak oldu. Araçların birbirini izlediği gecede uzun kuyruklar eşliğinde vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve AK Parti’nin zaferini doyasıya yaşadı.

Türkiye’nin şahlanışına engel olamadılar

Ünye’de Cumhuriyet Meydanı’nda AK Parti’nin açılan 358 sandıktan 57 bin 27 oy alarak zaferini kutlayan vatandaşlara eşlik eden AK Parti Ünye İlçe Başkanı Hüseyin Tavlı, "Türkiye’nin şahlanışını engellemek isteyenlere hiç kimsenin fırsat vermediği için teşekkür ediyorum. Bugünkü seçimlerde bizlere bayram coşkusunu yaşatan Ünyeli hemşehrilerimize ve tüm Türkiye’ye teşekkür ediyorum" dedi.

Büyük Türkiye’nin büyük hedeflerine doğru

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Şu an Türkiye’nin kazanmış olduğu zafer hem İslam aleminin hem Türkiye’nin kazanmış olduğu en büyük zaferdir. Büyük Türkiye’nin büyük şahlanışına hepimiz şahit oluyor hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye’nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır

Türkiye Cumhuriyeti’nin yapılan seçimlerde ilk başkanının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu söyleyen AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Yavuz Selim Kıran, "Bugün ülkemizde yarın yeni bir sabaha ve yeni bir Türkiye ile uyanarak başlayacağız. Türkiye’nin ilk başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a göstermiş olduğunuz desteklerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Düne kadar tamam diyenlere Ünyemizde tamam demiştir. Bugün dünya mazlumlarının başını tutan bir lidere sahip çıktığınız için dünya beşten büyüktür dediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Ezilenlerin sesi Erdoğan’dır

AK Parti Ordu Milletvekili olarak seçilen Şenel Yediyıldız, "Bugün İslam coğrafyasında ezilenlerin sesi olan, mazlumlara sahip çıkan Türkiye’nin ilk başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıktığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün birliğin beraberliğin günü. Düne kadar Cumhurbaşkanı’na söylemediklerini bırakmayanlara en iyi cevap veren Ünyeli hemşehrilerimize sonsuz teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kutlamalar havai fişek gösterileri ve saatlerce süren konvoyla devam etti.