Ünye Masal Anlatıcılar Buluşması”nda “Ünye’nin Kayıp Hikayeleri” anlatıldı.

Yaşayan Kültürel Miras Müzesinde düzenlenen etkinlikte, İnşaat Mühendisi, Senarist ve Masal Anlatıcı İsmail Canbulat ile Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Sorumlusu İhsan Akbulut moderatörlüğünde Ünye’nin kayıp hikayeleri anlatıldı.

Ünye şivesi ile anlatılan hikayeler, ilçenin tarihi, geçmişteki kültürel yapısı, anlatıcıların Ünye’deki yaşadıkları anılar aradan geçen yılların ardından hafızalarda yeniden canlandı. Etkinliğin 1960 yılında Ünye Masalları kitabından esinlendiklerini söyleyen İsmail Canbulat, "Bu etkinlikte 1960 yılında Ünye’de görev yapan Mehmet Zeki Gündüz’ün öğrencileri ile birlikte hazırladığı masal kitabından esinlendik. Fikir, önce Ünye masallarını anlamaktan çıktı. Ünye masalını yıllar önce derlemiş, anlatmış insanları, onların hocalarını bulduk. Mehmet Zeki Gündüz’ün öğrencileri ile birlikte hazırladığı Ünye Masalları kitabından esinlendik. 48 yıl sonra biz bu etkinlikle hocalarıyla öğrencileri buluşturduk. Ünye sahilinde bir masal ateşini ilk ihsan Akbulut kardeşimle beraber yaktık. Buradan hareketle de bunu devam ettirelim dedik. Çünkü zihinlerde kayıp hikâyeler var. Eski insanların, kadim kültürlerin kesiştiği bir yer Ünye. Bunların anlatıldıkları hikayeler var. Hep birlikte bir anlatıcılar buluşması yaptık. Hikâyelerimiz kaybolmasın, belediyemize bir ışık tutalım istedik" dedi.

Yaşayan Kültürel Miras Müzesi Sorumlusu İhsan Akbulut ise, “Sözlü tarih çok önemli bir kültür öğesidir. Bu etkinlikte insanlar bildiklerini anımsayabildikleri kadar aktarıyor. İki yıldır düzlendiğimiz etkinlikte insanlar belgeleriyle değil, bellekleri ile geldi. Belleklerini burada bize aktardılar. Bir sözlü kültür ortamını icra ettik. Hikâyeleri kaybolmaması için dijital ortama da kaydettik. Sözlü kültürü dijital ortama aktararak bir kaynak oluşturduk” diye konuştu.

Etkinlik sonrasında masal ve hikaye anlatıcılarına plaket takdim edildi.