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22 Haziran 2018 12:22

Ünye’nin şifalı kumsalları temizleniyor

Mavi bayraklı plajlara sahip olan Ünye’de şifa kaynağı olarak bilinen kumsalların da aynı oranda temiz kalması için titiz bir çalışma yürüten Ünye Belediyesi, bu kapsamda kumsal temizleme çalışmalarını da sezonun başladığı Haziran ayı başından bu yana sürdürüyor.

Ünye’nin şifalı kumsalları temizleniyor

22 Haziran 2018 12:22


Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Ünye’nin 27 km’lik sahil şeridine sahip olduğuna dikkat çekerek, kumsalların turizm kenti olan Ünye’ye yakışır hale getirildiğini kaydetti.


Bu çerçevede Ünye Belediyesi olarak özellikle başta romatizma ve sedef olmak üzere birçok hastalıkta şifalı olduğu yıllardır bilinen ve içerisinde bulunan manyetik toz ile enerji dengeleyen kumsalların temizliği üzerinde durduklarını kaydeden Belediye Başkanı Çamyar, birkaç yıldır hizmete sundukları kumsal temizleme aracı ile sahillerin temiz bir görünüme kavuştuğunu belirtti.


Kumsal temizleme aracı, kum zeminin 15 santimetre altına girerek elenmesi gereken atık maddeleri eliyor, ayrıca kumsalı düzenliyor.


Ünye’nin en doğu sahillerinden batı sahillerine kadar olan 27 km’lik alanda yürütülen çalışmalar her hafta rutin olarak sezon sonuna kadar devam edecek.




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